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После ливня в Благовещенске введен режим ЧС

После ливня в Благовещенске введен режим ЧС
Фото: кадр видео

После ливня, обрушившегося на Благовещенск 8 июня, в городе введен режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ. Соответствующее постановление подписала мэр областного центра Валентина Калита.

С вечера сотрудники МКП «ГСТК», ООО «АКС», управляющих и обслуживающих компаний, управления ЖКХ, управления по делам ГОЧС ликвидируют последствия ливня.

По данным мониторинга, в городе произошло частичное подтопление ряда участков дорог на перекрестках, в том числе:

  1. – улица Зейская – улица Пионерская;
  2. – улица Институтская – улица Студенческая;
  3. – улица Василенко – Игнатьевское шоссе;
  4. – улица 50-летия Октября – улица Зейская;
  5. – улица Ленина – переулок Уралова;
  6. – улица Гражданская – улица Пионерская;
  7. – улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе;
  8. – улица Тенистая – улица Шевченко;
  9. – улица Мухина – улица Промышленная.

Кроме того, произошло отключение энергоснабжения на четырех фидерах подстанций «Западная», «Центральная», «Селикатная», «Астрахановская». До 01:25 электроснабжение было восстановлено.

По состоянию на 09:00 в ЕДДС Благовещенска поступило 259 заявок на откачку воды. В частности, подтопленными оказались подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворовые территории школ № 13 и № 24, детских садов № 68, № 4, № 67, подвальное помещение городской поликлиники № 1, подвальные помещения 26 многоквартирных домов.

Сегодня в течение дня специалисты будут оказывать помощь населению по откачке воды с придворовых территорий и домов частного сектора, с проезжей части дорог и улиц города.

«Ночью специалисты работали по всему городу. Откачка воды велась на улицах Ленина, Пушкина, Тенистая, Шевченко, Политехническая. Город почти весь откачали, остался участок по Тенистой – Шевченко, где работы продолжились с утра. Четыре вакуумные машины сегодня откачивают воду в микрорайоне – по улицам Дьяченко, Василенко, на Игнатьевском шоссе. Одна вакуумная машина будет оказывать помощь населению в частном секторе», – сообщил Игорь Грачев, и.о. директора подразделения по содержанию дорог МКП «ГСТК».

С заявками на откачку воды жители города могут обращаться в свои управляющие компании, а также в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 202-112, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее Амур.инфо сообщало, что продолжительный ливень в Благовещенске 8 июня установил новый метеорекорд дня. С 18:20 до 21:00 на территории областного центра выпало 82 миллиметра осадков. Благовещенск получил самую большую порцию дождя по сравнению с другими районами Амурской области – в городе выпало 90 % месячной нормы осадков. Как отметили в Амурском гидрометцентре, это количество относится к критерию опасного метеорологического явления.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • EraDanTi

    EraDanTi
    8 минут назад

    Вот что значит МВД-шник во главе ГСТК - быстро режим ЧС ввели)) Молодцы!

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