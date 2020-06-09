После ливня в Благовещенске введен режим ЧС

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С вечера сотрудники МКП «ГСТК», ООО «АКС», управляющих и обслуживающих компаний, управления ЖКХ, управления по делам ГОЧС ликвидируют последствия ливня.

По данным мониторинга, в городе произошло частичное подтопление ряда участков дорог на перекрестках, в том числе:

– улица Зейская – улица Пионерская; – улица Институтская – улица Студенческая; – улица Василенко – Игнатьевское шоссе; – улица 50-летия Октября – улица Зейская; – улица Ленина – переулок Уралова; – улица Гражданская – улица Пионерская; – улица Дьяченко – Игнатьевское шоссе; – улица Тенистая – улица Шевченко; – улица Мухина – улица Промышленная.

Кроме того, произошло отключение энергоснабжения на четырех фидерах подстанций «Западная», «Центральная», «Селикатная», «Астрахановская». До 01:25 электроснабжение было восстановлено.

По состоянию на 09:00 в ЕДДС Благовещенска поступило 259 заявок на откачку воды. В частности, подтопленными оказались подполья 63 частных жилых домов, 127 приусадебных участков и огородов, дворовые территории школ № 13 и № 24, детских садов № 68, № 4, № 67, подвальное помещение городской поликлиники № 1, подвальные помещения 26 многоквартирных домов.

Сегодня в течение дня специалисты будут оказывать помощь населению по откачке воды с придворовых территорий и домов частного сектора, с проезжей части дорог и улиц города.

«Ночью специалисты работали по всему городу. Откачка воды велась на улицах Ленина, Пушкина, Тенистая, Шевченко, Политехническая. Город почти весь откачали, остался участок по Тенистой – Шевченко, где работы продолжились с утра. Четыре вакуумные машины сегодня откачивают воду в микрорайоне – по улицам Дьяченко, Василенко, на Игнатьевском шоссе. Одна вакуумная машина будет оказывать помощь населению в частном секторе», – сообщил Игорь Грачев, и.о. директора подразделения по содержанию дорог МКП «ГСТК».

С заявками на откачку воды жители города могут обращаться в свои управляющие компании, а также в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 202-112, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее Амур.инфо сообщало, что продолжительный ливень в Благовещенске 8 июня установил новый метеорекорд дня. С 18:20 до 21:00 на территории областного центра выпало 82 миллиметра осадков. Благовещенск получил самую большую порцию дождя по сравнению с другими районами Амурской области – в городе выпало 90 % месячной нормы осадков. Как отметили в Амурском гидрометцентре, это количество относится к критерию опасного метеорологического явления.