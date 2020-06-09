В автокатастрофе в Приамурье погиб человек (фото)

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

В Амурской области спасатели ночью работали на месте ДТП. На 947 километре автодороги в Сковородинском районе столкнулись машины ВАЗ и Mitsubishi. Иномарка перевернулась.

К приезду спасателей самостоятельно выбрались из авто пятеро человек. Водителя ВАЗа зажало в машине. Спасатели сначала отключили аккумуляторную батарею, потом с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разрезали дверь, разогнули металл и достали мужчину.

Однако к моменту прибытия спасателей водитель ВАЗа был уже мертв, сообщает в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.