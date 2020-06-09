Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 0

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек (фото)

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек (фото)
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

В Амурской области спасатели ночью работали на месте ДТП. На 947 километре автодороги в Сковородинском районе столкнулись машины ВАЗ и Mitsubishi. Иномарка перевернулась.

К приезду спасателей самостоятельно выбрались из авто пятеро человек. Водителя ВАЗа зажало в машине. Спасатели сначала отключили аккумуляторную батарею, потом с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разрезали дверь, разогнули металл и достали мужчину.

Однако к моменту прибытия спасателей водитель ВАЗа был уже мертв, сообщает в Инстаграме Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Просмотров всего: 1764

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

После ливня в Благовещенске введен режим ЧС
Происшествия 1

На дорогах Благовещенска после ливня образовались огромные ямы (фото, видео)
Общество

Электросамокатам могут разрешить ездить по тротуарам со скоростью 20 км/час: обзор прессы

В России и мире 9

Лишить всех ролей и званий: Милонов требует посадить Ефремова за пьяное ДТП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь