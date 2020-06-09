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Экс-министр здравоохранения Приамурья получил назначение в Астраханской области

Экс-министр здравоохранения Приамурья получил назначение в Астраханской области
Фото: amur.info

В Астраханской области местное министерство здравоохранения возглавил Алексей Спирин. Соответствующее распоряжение 8 июня подписал глава региона Игорь Бабушкин. В течение двух лет Спирин был главой такого же ведомства в Амурской области.

Алексей Спирин в 1995 году окончил Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 1998 году окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Он работал врачом-хирургом, возглавлял управление министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, а также руководил министерством здравоохранения Амурской области, сообщает ИА REGNUM.

С 2006 по 2010 год Спирин был руководителем управления организации первичной медико-санитарной помощи и реализации проектов министерства здравоохранения и социального развития Самарской области.

В период с 2010 по 2012 год возглавлял министерство здравоохранения Амурской области, однако был уволен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Причиной освобождения занимаемой должности стал срыв программы по строительству травмоцентров вдоль федеральной трассы «Амур».

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#закон #здоровье #медицина #политика

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    58 минут назад

    Амурская область - кузница кадров для всей страны!

    Лёха, поздравляю!

  • Демидыч

    Демидыч
    49 минут назад

    область разбрасывается ценными кадрами

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