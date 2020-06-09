Из-за ям, появившихся после ливня, некоторые дороги в Благовещенске перекрыты (фото, видео)

В соцсетях сообщают о ямах в районе дома № 3 по улице Кантемирова и на пересечении улиц Рабочей – Кузнечной. Кроме того, провал возник в районе Пенсионного фонда.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Пресс-служба администрации Благовещенска сообщила, что участок улицы Кузнечной временно перекрыт. Перекрытие проезжей части между Конной и Заводской связано с проведением ремонтных работ по устранению провала, возникшего из-за порыва канализационной трубы. На опасном участке установлены соответствующие знаки. На месте дежурят два экипажа ДПС.

На улице Кантемирова в районе дома № 3 возникла аналогичная ситуация. Сейчас на месте работают специалисты. Частично перекрыт въезд во двор.

Водителей просят быть внимательными. При обнаружении подобных ситуаций на дорогах следует обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 8 (4162) 20-21-12.