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Из-за ям, появившихся после ливня, некоторые дороги в Благовещенске перекрыты (фото, видео)

Из-за ям, появившихся после ливня, некоторые дороги в Благовещенске перекрыты (фото, видео)

Дождь, который обрушился на Благовещенск 8 июня, спровоцировал образование на дорогах огромных ям. Фото и видео с провалами появляются в социальных сетях.

В соцсетях сообщают о ямах в районе дома № 3 по улице Кантемирова и на пересечении улиц Рабочей – Кузнечной. Кроме того, провал возник в районе Пенсионного фонда.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Пресс-служба администрации Благовещенска сообщила, что участок улицы Кузнечной временно перекрыт. Перекрытие проезжей части между Конной и Заводской связано с проведением ремонтных работ по устранению провала, возникшего из-за порыва канализационной трубы. На опасном участке установлены соответствующие знаки. На месте дежурят два экипажа ДПС.

На улице Кантемирова в районе дома № 3 возникла аналогичная ситуация. Сейчас на месте работают специалисты. Частично перекрыт въезд во двор.

Водителей просят быть внимательными. При обнаружении подобных ситуаций на дорогах следует обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС Благовещенска: 8 (4162) 20-21-12.

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#погода #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Мама,вот это воронки(

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    55 минут назад

    главное, чтоб Калинина не затронуло! там же осваивают деньги по программе "безопасные дороги"

  • nerro

    nerro
    50 минут назад

    На Кузнечной в том районе в прошлом году только-только асфальт новый положили осенью.

  • амурская алена

    амурская алена
    49 минут назад

    Хорошо,что прошел такой дождь,промыл город,выявил дефекты,ремонта дорог,типа *подрядчика*,которого хотели создать.

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