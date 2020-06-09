Электросамокатам могут разрешить ездить по тротуарам со скоростью 20 км/час: обзор прессы

Фото: pixabay.com

В Москве отменяют самоизоляцию, пропускной режим и график прогулок; в Италии хотят ввести налог на использование наличных денег; богатые люди интересуются покупкой личных убежищ. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

На первой странице «Российской газеты» прочел о том, что владельцам электросамокатов могут разрешить ездить по тротуарам со скоростью – внимание! – 20 км/час. Мало нам, оказывается, оголтелых велосипедистов. В Союзе пешеходов считают, что подобное разрешение приведет к увеличению количества пострадавших пешеходов

Еще в газете пишут о том, что в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Правда, день ото дня количество подхвативших коронавирус остается по стране прежним. Но надо же как-то морально подготовить людей не бояться идти у урнам в дни всенародного одобрения Конституции. Вон и сама Элла Памфилова заявила, что проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. И в раздумьях, что же для обычного человека важнее – несущийся на него дурной, как овод, электросамокатчик или бесконечие президентского срока, перехожу к чтению других публикаций.

Также в номере

Еще вот на что следует обратить внимание: в Италии начали серьезно обсуждать введение налога на использование наличных денег. Мол, это поможет экономике страны справиться с последствиями пандемии. Чувствуете, откуда дунул ветерок? А у нас-то такого налога нет. А если пока нет, то… В общем, есть повод задуматься – не пора ли побыстрее избавляться от того, что спрятано под матрацем?

Ну и, конечно, прочтите о том, что сказал президент Владимир Путин о Конституции. А он сказал, что изменения в Конституцию рассчитаны на годы вперед. А на сколько вперед – легко догадаться самим.

Вам статья

В «Комсомольской правде» рассказывается о том, как за болевшим актером Михаилом Кокшеновым бывшая и нынешняя жены ухаживали вместе. Еще там можно прочесть о том, как красноярский алюминиевый король Анатолий Быков (он же криминальный авторитет Толя Бык) стал народным депутатом (о, господи, не пойму, что так удивило «Комсомолку»!?). Что еще из заметного… Еще о том, что падчерица Ивана Урганта, проживающая в Нью-Йорке, поучаствовала в акции протеста. Шла рядом со своим бойфрендом-негром, несущим нецензурный плакат. (Читая об этом, почему-то вспомнил песню, про «Десятый наш, десантный батальон». Тоже имеет отношение к Урганту.) Но не это самое интересное.

Очень интересно

Самое интересное даже не в подноготной негра Джорджа Флойда, задушенного полицейским. Этого уличного грабителя, мошенника и наркомана хоронили, словно фараона: в золотом гробу. В последний путь его провожал даже мэр Миннеаполиса. Еще бы Трамп заявился…

И не в заметке о том, как 10-летний пацан трое суток поплутал по тайге – сколько их сегодня таких – то грибников, то ягодников, то просто дурачков. Нет! Самое интересное в том, что у нынешних богачей существенно возрос интерес к строительству и покупке личных убежищ. В нем не страшны атомные бомбы, наводнения, смерчи, нашествия саранчи и полиция с ее группами захвата. Ну и коронавирус медленно помирает без надежды проникнуть внутрь.

А проголосовать за обновленную Конституцию можно и из бункера. По удаленке – пожалуйста.

На посошок

Завершу обзор только-только полученным мной великолепным изданием – журналом «Неизвестная Сибирь». Помимо всего интересного прочего, здесь рассказывается о якутском почтальоне – 27-летнем парне Афанасии Полятинском, который прошел по глухой тайге 350 верст, чтобы доставить людям письма и пенсии. Весна – бездорожье, распутица, паводок, бестранпортность. Взял парень ноги в руки и – выручил сограждан. Без громких разговоров о волонтерстве, патриотизме и необходимости поправок в Конституцию. Просто живет по совести – и дай бог ему всего самого наилучшего. Как и все вам.