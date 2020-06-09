Известная 35-летняя блогерша забеременела от 20-летнего пасынка

Марина была 13 лет замужем, однако в марте 2020 года 45-летний Алексей Шавырин стал свидетелем того, как супруга флиртует с его сыном. «Они не стеснялись заниматься сексом, когда я находился дома. Мне кажется, Марина его совратила, Вова бы никогда не пошел на такое. Первый шаг всегда делает она. Я ее любил, хорошо к ней относился. Если бы на пути встал не мой сын, я бы боролся за нее», – рассказывал в эфире передачи «Прямой эфир» обиженный муж.

После того как мир узнал правду об ее отношениях с молодым пасынком, Балмашева съехалась с ним. 8 июня блогер сообщила у себя в Инстаграме, что она ждет ребенка от 20-летнего Вовы и они собираются пожениться. «Надоело скрываться. Знаю, что срок еще маленький, но хочу, чтобы вы это знали. Все возможно в этом мире. Нам четыре недели», – подписала фотографию с будущим мужем и тестом на беременность Марина.

Большинство подписчиков обрадовались за Марину: «Желаю вам счастья», «Приятно видеть счастливых и влюбленных», «Поздравляю с пополнением!», «Вы прекрасная пара, а значит, что ребеночек вам очень нужен!», «Если это правда, то это очень здорово», «Прочитала и заплакала! Это же чудо!!! Поздравляю! Береги себя! Уиииии! Как же здорово!», «Сейчас будут все писать, что свадьба по залёту, но это не так! Счастья вам, любви, семейного благополучия и верных друзей!», «Марина, я в обмороке от тебя. Поздравляю от всей души».

Марина неоднократно рассказывала подписчикам, что постоянно пыталась забеременеть, однако ничего не получалось. Тогда она с бывшем мужем решила усыновить шестерых детей. Также пара воспитывала двух сыновей от первого брака Алексея Шавырина. После развода блогерше запретили воспитывать приемных детей, она может лишь иногда навещать их.