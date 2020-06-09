Лишить всех ролей и званий: Милонов требует посадить Ефремова за пьяное ДТП

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует посадить актёра Михаила Ефремова. Тот устроил 8 июня 2020 года аварию на Смоленской площади.

Автомобиль артиста пересёк двойную сплошную и на полной скорости врезался в небольшой грузовичок. «РЕН ТВ» сообщает, что Ефремов был пьян.

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов. Плевать, что он известный актёр. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги», – цитирует Милонова «Комсомольская правда».

«Чтобы он не смог откупиться или кого-то подмазать. Ефремов должен сесть. Если он поймёт, что сходит с рук – продолжит свои алкоголические гонки. В США с ним бы церемониться не стали. Уже завтра бы поехал по этапу. И в кино его брать нельзя. Кто ему платит – спонсирует его пьяные покатушки. Формула простая. Тот, кто сел нажравшись за руль, равен убийце», – высказался депутат.

Пострадавший в ДТП водитель машины, в которую врезался Евремов, находится в тяжелом состоянии.