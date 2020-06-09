Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:46 14

Лишить всех ролей и званий: Милонов требует посадить Ефремова за пьяное ДТП

Лишить всех ролей и званий: Милонов требует посадить Ефремова за пьяное ДТП
Фото: РЕН ТВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов требует посадить актёра Михаила Ефремова. Тот устроил 8 июня 2020 года аварию на Смоленской площади.

Автомобиль артиста пересёк двойную сплошную и на полной скорости врезался в небольшой грузовичок. «РЕН ТВ» сообщает, что Ефремов был пьян.

«Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов. Плевать, что он известный актёр. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги», – цитирует Милонова «Комсомольская правда».

«Чтобы он не смог откупиться или кого-то подмазать. Ефремов должен сесть. Если он поймёт, что сходит с рук – продолжит свои алкоголические гонки. В США с ним бы церемониться не стали. Уже завтра бы поехал по этапу. И в кино его брать нельзя. Кто ему платит – спонсирует его пьяные покатушки. Формула простая. Тот, кто сел нажравшись за руль, равен убийце», – высказался депутат.

Пострадавший в ДТП водитель машины, в которую врезался Евремов, находится в тяжелом состоянии.

Просмотров всего: 596

#ДТП #шоу-бизнес

распечатать


Происшествия

В автокатастрофе в Приамурье погиб человек (фото)
Общество

Электросамокатам могут разрешить ездить по тротуарам со скоростью 20 км/час: обзор прессы

В России и мире

Известная 35-летняя блогерша забеременела от 20-летнего пасынка
Происшествия 9

В Благовещенске автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу не по правилам (фото)
Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Нельзя его наказывать, он ведь оппозиционер и против "кровавого режыма", а стало быть "исключительно хороший человек" (с).

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Mainer

    Нельзя его наказывать, он ведь оппозиционер и против "кровавого режыма", а стало быть "исключительно хороший человек" (с).



    Закон для всех одинаков, но не для Милонова ибо он сам себе закон сочинит.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    OT
    Mainer

    Нельзя его наказывать, он ведь оппозиционер и против "кровавого режыма", а стало быть "исключительно хороший человек" (с).



    Закон для всех одинаков, но не для Милонова ибо он сам себе закон сочинит.


    Существо, паразитирующее за счёт населения страны.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Устроил пьяное ДТП - милости просим в тюрьму

  • postal

    postal
    1 час назад

    TуманУстроил пьяное ДТП - милости просим в тюрьму


    Совершенно верно.Тем паче,что чел любит и хочет "каквевропе".В Европе за такое по голове не гладят.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Терпеть не могу Милонова, но тут на 100%



    Формула простая. Тот, кто сел нажравшись за руль – равен убийце», – высказался депутат.



    И точка!

    Допускаю только одно исключение - Когда одни других на природе найти не могут. Из компании выбирают самого трезвого и он со скоростью черепахи ползёт из зарослей ближе к дороге встретить заблудившихся. Потом его закидывают на кресло "штурмана".

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Отвечать Ефремов должен по всей строгости. Только вот не рыжему депутатишке вякать. Его за свои "законы" и инициативы туда же отправить.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Так же не люблю всяких "дристеров", летунов, проскакунов. Некоторые новые знакомые и таксисты слышат: "извините, но я не настолько тороплюсь на тот свет или остановите, пожалуйста, машину".

    Ещё понравилось "только люди с нетрадиционной ориентацией не включают поворотники, потому как любят туда"

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    А я сегодня "фак" таксисту показал. Медленно я, видите ли, еду. А там знак 40 и "Осторожно, дети"

  • Tуман

    Tуман
    49 минут назад

    Жека, тогда уж всё моё изречение удали.

    Слова вырваны из контекста, смысл потерян

  • alex 3

    alex 3
    46 минут назад

    Однозначно суд и тюрьма.

  • dance

    dance
    44 минуты назад

    Как Милонов будет лишать Ефремова ролей? Фильмы с участием Ефремова переснимет, что ли? Хотя строгость наказания должна быть адекватна проступку - с этим я согласна.

  • nerro

    nerro
    41 минута назад

    Tуман

    Жека, тогда уж всё моё изречение удали.

    Слова вырваны из контекста, смысл потерян



    Жека? у нас модератор теперь Жека?

  • Tуман

    Tуман
    27 минут назад

    nerro

    Tуман

    Жека, тогда уж всё моё изречение удали.

    Слова вырваны из контекста, смысл потерян



    Жека? у нас модератор теперь Жека?



    Да какая разница?

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь