Выбор читателей за 8 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 8 июня.
В амурском селе мужчину укусила ядовитая змея (фото)
В селе Кантон-Коммуна Благовещенского района ядовитая змея укусила местного жителя. Это произошло в воскресенье, 7 июня недалеко от дома на улице Дачной, в котором живет мужчина. Обращаться к врачу амурчанин не стал.
Доходы главного прокурора Амурской области за год выросли более чем в полтора раза
Прокуратура Амурской области опубликовала сведения о доходах за 2019 год. За минувший год доход главного прокурора Приамурья с учетом продажи квартиры составил 6 547 388 рублей.
В Амурской области зафиксирован очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом: плюс 46
8 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции: Благовещенск +21; Свободный +20; Тында +1; Серышевский район +1; Шимановск +1; Сковородинский район +1; Райчихинск +1. Темп прироста за последние сутки – 6,6 %.
В Благовещенске мощный ливень затопил улицы и дворы (видео)
В Благовещенске в 18:20 начался мощный ливень, который продолжался больше трех часов. Залиты дороги, дворы, первые этажи подъездов. Дождь то останавливался, то продолжался с новой силой.
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