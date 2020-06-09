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Выбор читателей за 8 июня

Выбор читателей за 8 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 8 июня.

В амурском селе мужчину укусила ядовитая змея (фото)

В селе Кантон-Коммуна Благовещенского района ядовитая змея укусила местного жителя. Это произошло в воскресенье, 7 июня недалеко от дома на улице Дачной, в котором живет мужчина. Обращаться к врачу амурчанин не стал.

Доходы главного прокурора Амурской области за год выросли более чем в полтора раза

Прокуратура Амурской области опубликовала сведения о доходах за 2019 год. За минувший год доход главного прокурора Приамурья с учетом продажи квартиры составил 6 547 388 рублей.

В Амурской области зафиксирован очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом: плюс 46

8 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции: Благовещенск +21; Свободный +20; Тында +1; Серышевский район +1; Шимановск +1; Сковородинский район +1; Райчихинск +1. Темп прироста за последние сутки – 6,6 %.

В Благовещенске мощный ливень затопил улицы и дворы (видео)

В Благовещенске в 18:20 начался мощный ливень, который продолжался больше трех часов. Залиты дороги, дворы, первые этажи подъездов. Дождь то останавливался, то продолжался с новой силой.

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#Обзор #интернет #СМИ

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