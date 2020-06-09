В России дешевеют авиабилеты

Авиакомпании по всему миру начали снижать тарифы на внутренние авиаперевозки. По подсчетам IATA, в среднем тарифы на внутренние рейсы у авиакомпаний снизились на 23 %. Российская авиаотрасль – в том же тренде, спрос растет за счет низких цен.

В сравнении с апрелем, когда авиаперевозки почти полностью были остановлены из-за пандемии COVID-19, в мае внутренний пассажиропоток в мире вырос на 30%, сообщили в IATA.

В организации подсчитали, что к первой неделе апреля правительства на 75 % рынках, отслеживаемых IATA, полностью запретили въезд, в то время как еще 19 % ввели ограничения на поездки или обязательные карантинные требования для международных прибытий.

Первоначальное увеличение числа рейсов было сосредоточено на внутренних рынках. Данные с конца мая показывают, что уровень полетов в Республике Корея, Китае и Вьетнаме вырос до точки, которая сейчас всего на 22-28 % ниже, чем годом ранее. Поисковые запросы на авиаперелеты в Google также выросли на 25 % к концу мая по сравнению с апрельским минимумом, хотя это рост с очень низкой базы и спрос на билеты все еще на 60 % ниже, чем в начале года.

В организации считают, что этот всплеск спроса на перевозку во многом произошел за счет снижения тарифов, которое финансово истощенные авиакомпании сейчас не могут себе позволить в дополнение к новым расходам на обеспечение эпидемической безопасности полетов и других расходов, которые они несут из-за коронавируса.

«Авиакомпании нуждаются в деньгах из-за кризиса, и они стремятся стимулировать спрос пассажиров, предлагая низкие тарифы», – сказал главный экономист IATA Брайан Пирс. Он отметил, что возвращение к прибыльности остается далекой перспективой для многих перевозчиков, и кризис может стоить отрасли 314 миллиардов долларов потерянной выручки.

Российским авиакомпаниях в условиях действия противокоронавирусных ограничений также приходится стимулировать спрос промо-тарифами.

«Восстановлению пассажиропотока на внутренних направлениях мешает неопределенность со снятием ограничений в российских регионах, а также перенос старта сезона на российском юге. По данным на конец мая, средняя загрузка на внутренних рейсах составила всего 33-36 %. Тарифы авиакомпаний на май и июнь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года», – говорит генеральный директор холдинга «Випсервис», вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Тем не менее эксперты видят тенденцию к росту объемов перевозок на внутренних рейсах. Если в апреле объем продаж авиабилетов составил около 10-12 % от объемов прошлого апреля, в мае аналогичный показатель вырос уже до 17 %, сообщает портал Ассоциации туроператоров России.