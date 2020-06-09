Гороскоп 9 июня: Весам сегодня лучше остаться дома, а Тельцы продемонстрируют деловую хватку

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:38

Солнце в Близнецах.

Овен. Не стоит устраивать масштабный шопинг, тем более, что до зарплаты еще далеко. Противоречивый день. Большинства Овнов ждет новое соблазнительное знакомство, но не спешите к очередным любовным победам — возможно, Вы принимаете желаемое за действительное. Судьба посылает Вам испытание на целеустремленность и собранность.

Телец. Несобранность, некоторая неуверенность в правильности выбранного направления затруднит контакты и деловые встречи в первой половине дня. Не распыляйте свои силы. Можете ставить перед собой глобальные задачи. Во второй половине дня у Вас появится возможность продемонстрировать деловую хватку. Переговоры с партнерами обещают выгоду и успешный результат. Возможно, Вы получите важное сообщение, которое заставит Вас отправиться в поездку.

Близнецы. Если у Близнецов сегодня совсем нет времени и сил, не забудьте хотя бы позвонить вечером своему самому близкому человеку. Сейчас Вам может показаться, что жизнь вокруг остановилась. День не будут отличаться большим разнообразием.

Рак. Ракам не стоит пропускать этот день, если нужно найти информацию, с кем-то объясниться, объединить усилия. Заявления сегодня имеют судьбоносный оттенок, хотя останутся не прояснены детали. Это день новых встреч и знакомств, ожидается прогресс в делах, связанных с учебой, изучением ремесел, поисками новых источников заработка. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия.

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Лев. Пока Львам следует отойти в сторону и не брать на себя ответственность, не разобравшись досконально, за что будете отвечать. Не скупитесь на добрые слова, не стоит стесняться говорить о том, что Вы чувствуете, и Вы увидите, как много получите в ответ.

Дева. Противоречивый, двойственный день. Первая половина дня будет связана с финансовыми проблемами. Сейчас важно сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. Вы сможете объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на вещи. В результате этого во второй половине дня велика вероятность материального успеха.

Весы. Этот день лучше провести дома. Тяжелый и опасный день. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. День пройдет под знаком черной магии, духовной нерешительности, сомнений. Вам полезны прогулки на свежем воздухе. Последуйте этому совету, и Вы не ошибетесь. Полезно посидеть у костра, поужинать при свечах.

Скорпион. Не самое подходящее время, чтобы начинать новые проекты или подписывать сделки. Разумное ведение дел в течение недели будет способствовать тому, что сегодня идеи найдут воплощение. Вы будете способны изменить к лучшему свой социальный статус, решить служебные задачи, укрепить отношения с близкими. Энергичность и точность в поступках могут удивить окружающих. У некоторых Скорпионов этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей.

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Стрелец. Удачный день для мужчин-Стрельцов, работающих в сфере бизнеса. Вероятны осуществление давних замыслов, выгодная сделка или неожиданное приятное известие. Возможно, сегодня Вам сделают заманчивое предложение, которое положительно скажется на вашем финансовом положении. Раздражительность и апатия могут помешать Вам быть продуктивным во вторник.

Козерог. Вам будет сложно сохранить высокий уровень концентрации, поэтому самые важные дела желательно отложить на понедельник. Жизненно необходимо, чтобы Вы хранили свои самые сокровенные мечты и планы в тайне от посторонних. Избегайте пустых разговоров, и все станет на свои места. Вероятны денежные поступления, которые помогут разобраться с проблемами, возникшими в последнее время.

Водолей. Этот день обещает покой и равновесие. Пройдет то состояние, когда Вам казалось, что все, что бы Вы ни делали, валится из рук. Сегодня Вы сможете стать хозяином ситуации. Окружающее будет понятным и управляемым. На службе и дома Вы можете получить неожиданную поддержку. Вероятно, интересы детей или близких родственников потребуют от Вас сегодня внимания и личного участия.

Рыбы. Ваш дом может стать крепостью в этот день, выходить в мир нет необходимости, люди будут настроены по отношению к Рыбам враждебно. День обретения новых источников энергии, расширения кругозора, целительства. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел. Ваше обаяние покорит окружающих.

Астролог: Вальдемар Небоходцев