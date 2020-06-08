Синоптики назвали прошедший ливень в Благовещенске опасным явлением

Продолжительный ливень в Благовещенске 8 июня установил новый метеорекорд дня. С 18:20 до 21:00 на территории областного центра выпало 82 миллиметра осадков.

Благовещенск получил самую большую порцию дождя по сравнению с другими районами Амурской области – в городе выпало 90 % месячной нормы осадков. Как отметили в Амурском гидрометцентре, это количество относится к критерию опасного метеорологического явления.

Дождь, который выпал 8 июня, побил метеорекорд, принадлежавший 1994 году. Тогда в этот день выпало 34,2 миллиметра.

«На памяти благовещенцев прошел почти такой же дождь в 2018 году, когда 16 июня выпало 85 миллиметров осадков. Но тогда дождь был более растянут по времени, – рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская. – Основные дожди в этот раз пришлись на Благовещенск. По области очень скромные результаты, кроме Мазанова, где выпало 50 миллиметров осадков. А во всех остальных центральных и южных районах, где отмечалась активность этого фронта, дожди были слабые и умеренные. Предстоящей ночью на территории области сохранятся сильные дожди. В дальнейшем погода останется неустойчивой с непродолжительными прояснениями и возможными частыми осадками».

Как сообщало Амур.инфо, во время ливня Благовещенск практически ушел под воду. Большинство улиц оказалось затоплены, на некоторых участках дороги глохли автомобили.

Пресс-служба администрации Благовещенска сообщила, что в ночную смену вакуумные машины будут работать на наиболее затопленных участках улично-дорожной сети города, в первую очередь, на пересечении улиц Тенистой и Шевченко, на улице Политехнической, в микрорайоне.

Ведется мониторинг затопленных участков по городу, по которым работа будет продолжена, в том числе в дневное время.

Мотопомпами для откачки воды обеспечены все образовательные учреждения города.

Жители с заявками на откачку воды могут обращаться в свои управляющие компании, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 202-112.