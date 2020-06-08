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Синоптики назвали прошедший ливень в Благовещенске опасным явлением

Синоптики назвали прошедший ливень в Благовещенске опасным явлением

Продолжительный ливень в Благовещенске 8 июня установил новый метеорекорд дня. С 18:20 до 21:00 на территории областного центра выпало 82 миллиметра осадков.

Благовещенск получил самую большую порцию дождя по сравнению с другими районами Амурской области – в городе выпало 90 % месячной нормы осадков. Как отметили в Амурском гидрометцентре, это количество относится к критерию опасного метеорологического явления.

Дождь, который выпал 8 июня, побил метеорекорд, принадлежавший 1994 году. Тогда в этот день выпало 34,2 миллиметра.

«На памяти благовещенцев прошел почти такой же дождь в 2018 году, когда 16 июня выпало 85 миллиметров осадков. Но тогда дождь был более растянут по времени, – рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Амурского гидрометцентра Светлана Казачинская. – Основные дожди в этот раз пришлись на Благовещенск. По области очень скромные результаты, кроме Мазанова, где выпало 50 миллиметров осадков. А во всех остальных центральных и южных районах, где отмечалась активность этого фронта, дожди были слабые и умеренные. Предстоящей ночью на территории области сохранятся сильные дожди. В дальнейшем погода останется неустойчивой с непродолжительными прояснениями и возможными частыми осадками».

Как сообщало Амур.инфо, во время ливня Благовещенск практически ушел под воду. Большинство улиц оказалось затоплены, на некоторых участках дороги глохли автомобили.

Пресс-служба администрации Благовещенска сообщила, что в ночную смену вакуумные машины будут работать на наиболее затопленных участках улично-дорожной сети города, в первую очередь, на пересечении улиц Тенистой и Шевченко, на улице Политехнической, в микрорайоне.

Ведется мониторинг затопленных участков по городу, по которым работа будет продолжена, в том числе в дневное время.

Мотопомпами для откачки воды обеспечены все образовательные учреждения города.

Жители с заявками на откачку воды могут обращаться в свои управляющие компании, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 202-112.

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#погода

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В Благовещенске мощный ливень затопил улицы и дворы (видео)
Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    а говорят муссоны!!! рановато муссоны стали начинаться...

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Максимальные дожди за сутки с сайта Гидрометцентра

    99 ШАНЬУИ (Китай )

    74 КЬЮКПУ (Мьянма )

    65 СИТУЭ (Мьянма )

    65 ПАРАКУ (Бенин )

    32 ДАВОЙ (Мьянма )

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    56 минут назад

    Учителка и ее зам бухгалтер, вот это опасное явление...И будет еще опасней когда они начнут с САРом бордюры городу по цене айфонов продавать.Почему при СССР таких потопов не было? Потому что лоббиста в такой высокой должности могли посадить на 15 лет. Или к стенке поставить.

  • цеховик

    цеховик
    49 минут назад

    В Хэйхэ, через час, луж в центральной части города небыло. Всё поглотили городские стоки. Чудо инженерной мысли! Куда китайцам убогим до нас гениев.

  • цеховик

    цеховик
    44 минуты назад

    На откачку освоили. Незабыли бы, освоить средства для мытья улиц после ливня.

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