Благовещенский ливень 8 июня: затоплены дома, в торговых центрах льет с потолков

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В Амур.инфо продолжают поступать кадры рекордного в этом году ливня, который продолжается почти 3 часа. затоплены первые этажи в подъездах, в торговых центрах вода льет с электрических ламп на потолке.

Очевидцы сообщают, что в нескольких районах города подтоплены первые этажи в подъездах. К примеру, в районе Сплавной конторы по улице Пограничной, 124. Страдает от подтопления частный сектор.

А в одном из торговых центров Благовещенска вода льет прямо с электрических лампочек в потолке. Сотрудники бесстрашно собирают воду с пола.

Ранее синоптики сообщали, что Амурская область 8 и 9 июня окажется во власти сильного циклона.