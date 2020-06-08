В Благовещенске мужчина искупался в ливневой реке

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В Благовещенске местный житель решил искупаться в уличном водоеме, который образовался во время мощного ливня 8 июня. Воды во дворе набралось столько, что мужчина смог немного проплыть.

В паблике @memreporter_blg сообщается, что съемка велась во дворе дома по адресу: улица Игнатьевское шоссе, 18.

Сильный ливень начался в 18:20 и идет почти 3 часа. За это время в городе оказались залиты дороги, дворы и подъезды домов.

Ранее синоптики сообщали, что 8 и 9 июня Амурская область окажется во власти сильного циклона.