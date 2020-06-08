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В Благовещенске спецтехника приступила к откачке воды с затопленных участков

В Благовещенске спецтехника приступила к откачке воды с затопленных участков
Фото: admblag.ru

В Благовещенске спецтехника приступила к устранению последствий мощного ливня, который начался в 18:20 и продолжается до сих пор.

С вечера и в ночную смену вакуумные машины будут работать на наиболее затопленных участках улично-дорожной сети города, в первую очередь на пересечении улиц Тенистой и Шевченко, на улице Политехнической, в микрорайоне.

Ведётся мониторинг затопленных участков по городу, по которым работа будет продолжена, в том числе в дневное время.

Мотопомпами для откачки воды обеспечены все образовательные учреждения города.

Жители с заявками на откачку воды могут обращаться в свои управляющие компании, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 202-112, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ #погода #происшествия

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