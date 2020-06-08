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В Благовещенске мощный ливень затопил улицы и дворы (видео)

В Благовещенске мощный ливень затопил улицы и дворы (видео)

В Благовещенске в 18:20 начался мощный ливень, который продолжается больше двух часов. Залиты дороги, дворы, первые этажи подъездов. Дождь то останавливается, то продолжается с новой силой.

Благовещенцы выкладывают в соцсети видео затопленных участков. В микрорайоне на улице Кантемирова, перекрестке Студенческая – Институтская в воде глохнут автомобили. Та же картина и в центре города: например, традиционно полностью залит перекресток Зейская – 50-летия Октября.

Ранее синоптики предупреждали, что в Амурской области с 8 по 9 июня ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Через территорию региона проходит активный западный циклон.

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Публикация от BLAG_DTP🚨 🔞 БЛАГОВЕЩЕНСК ! 🔞 (@blag_dtp)

Просмотров всего: 2537

#погода #происшествия

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    57 минут назад



    традиционно полностью залит перекресток Зейская – 50-летия Октября.



    Природу не обманешь. Город построен на болоте.

  • Все окружающие

    Все окружающие
    55 минут назад

    Улицы...вон на Игнатьевском 3 четыре верхних этажа затопило

  • nerro

    nerro
    47 минут назад

    Бурхановка не вышла из берегов?

  • одна из....

    одна из....
    47 минут назад

    А власти вместо ливневой канализации бордюр делают.. Гениально.. Потом любой дождь "сильный ливень")))

  • Undertaker

    Undertaker
    46 минут назад

    одна из....А власти вместо ливневой канализации бордюр делают.. Гениально.. Потом любой дождь "сильный ливень")))


    Помогают своему бизнесу

  • одна из....

    одна из....
    45 минут назад

    Закупаем гандолы господа!

  • Oldlord

    Oldlord
    34 минуты назад

    Завтра детвора опять будет номера собирать. )))

  • УГА

    УГА
    33 минуты назад

    Все окружающиеУлицы...вон на Игнатьевском 3 четыре верхних этажа затопило


    Потом ещё окажется, что эти дома после кап ремонта))

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    одна из....

    Закупаем гандолы господа!



    Извините, что закупаем? О_О

  • Myxira

    Myxira
    29 минут назад

    nerro

    Бурхановка не вышла из берегов?



    Под края )))

  • Abrvalg

    Abrvalg
    25 минут назад

    Никогда такого не было и вот опять

  • uslon

    uslon
    25 минут назад

    Myxira

    nerro

    Бурхановка не вышла из берегов?



    Под края )))



    Вот и прочистится.

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    25 минут назад

    Он думал о Гондолах, но написал по Фрейду ... закупит что нужно ))))

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    20 минут назад

    Ну затопило и затопило. Чё каждый год об этом тужить? И через год, и через 10, и через 20 будет тоже самое

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    19 минут назад

    Какая "свежая" новость, вбуханные миллионы в ливневки в чьём кармане????

  • Владимир 5

    Владимир 5
    18 минут назад

    гонять мэрию собирать номера в лужах

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    13 минут назад

    Самое интересное,в других странах,особенно в "идеалах" всепропальщиков точно так же топит улицы,заваливает снегопадами

    Но,по мнению всепропальщиков,только у нас ливневки отстой

  • Grey_cat

    Grey_cat
    9 минут назад

    Все окружающие

    Улицы...вон на Игнатьевском 3 четыре верхних этажа затопило



    У меня на пятом этаже еще не топит, но бодрая такая капель с потолка. Чайковского 22. дом 70х годов, капремонт скорее всего будет года через 3

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