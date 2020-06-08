В Благовещенске мощный ливень затопил улицы и дворы (видео)
В Благовещенске в 18:20 начался мощный ливень, который продолжается больше двух часов. Залиты дороги, дворы, первые этажи подъездов. Дождь то останавливается, то продолжается с новой силой.
Благовещенцы выкладывают в соцсети видео затопленных участков. В микрорайоне на улице Кантемирова, перекрестке Студенческая – Институтская в воде глохнут автомобили. Та же картина и в центре города: например, традиционно полностью залит перекресток Зейская – 50-летия Октября.
Ранее синоптики предупреждали, что в Амурской области с 8 по 9 июня ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Через территорию региона проходит активный западный циклон.
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