В правительстве Амурской области кадровые перестановки

8 июня свой пост в правительстве Амурской области покинул министр ЖКХ Сергей Гордеев. Исполняющим обязанности руководителя министерства стал его зам Алексей Тарасов.

Сергей Гордеев возглавил министерство ЖКХ 18 февраля 2014 года. Он пришел на смену Александру Козлову.

Алексей Тарасов, который теперь исполняет обязанности руководителя ведомства, работал заместителем Сергея Гордеева. С 2010 года Тарасов возглавлял Сковородинский район, но в 2014 году покинул пост после того, как проиграл выборы.