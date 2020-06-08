Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:02 2

В правительстве Амурской области кадровые перестановки

В правительстве Амурской области кадровые перестановки

8 июня свой пост в правительстве Амурской области покинул министр ЖКХ Сергей Гордеев. Исполняющим обязанности руководителя министерства стал его зам Алексей Тарасов.

Сергей Гордеев возглавил министерство ЖКХ 18 февраля 2014 года. Он пришел на смену Александру Козлову.

Алексей Тарасов, который теперь исполняет обязанности руководителя ведомства, работал заместителем Сергея Гордеева. С 2010 года Тарасов возглавлял Сковородинский район, но в 2014 году покинул пост после того, как проиграл выборы.

Просмотров всего: 852

#ЖКХ #областная власть

распечатать


Общество

Стало известно, почему не во все дома микрорайонов Благовещенска вернулась горячая вода
Общество

Губернатор Приамурья оценил действия ПФР по поводу ошибочных выплат ветеранам-даманцам
Экономика

За долги по энергоснабжению дисквалифицированы руководители предприятий ЖКХ Приамурья

Общество 13

В центре Благовещенска на полмесяца отключили горячую воду
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    31 минута назад

    А нам нужен этот сбитый летчик...?

  • простотакзашел

    простотакзашел
    24 минуты назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь