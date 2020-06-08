На станции Возжаевка в Приамурье после несчастного случая возведут высокий забор

В Возжаевке Амурской области зона железнодорожной станции будет огорожена высоким забором для недопуска людей на линию. Его планируют установить в 2021 году. Об этом сообщает Забайкальская железная дорога.

23 мая в Возжаевке поездом был травмирован мужчина, ему отрезало ноги. Всего за период с января 2016 года на этой станции вследствие нарушения пешеходами правил личной безопасности было травмировано 5 человек, трое из них – смертельно.

Неоднократно местные жители поднимали вопрос о необходимости строительства надземного перехода, в 2016 году были намерены судиться. Направило соответствующий запрос и ИА Амур.инфо. В ответе пресс-служба Забайкальской железной дороги пояснила, что в Возжаевке для этого нет обоснованной необходимости.

«Строительство пешеходных переходов в разных уровнях с железнодорожными путями осуществляется при наличии следующих показателей: суммарное количество поездов, курсирующих через станцию в обоих направлениях, должно быть не менее 200 в сутки либо через станцию должно осуществляться высокоскоростное движение. Интенсивность движения должна составлять не менее 600 человек в час.

Через станцию Возжаевка в сутки проходит 90 пар поездов. Количество жителей поселка составляет 5,1 тысячи человек. Для обеспечения безопасного пересечения гражданами железнодорожных путей на станции действует одноуровневый пешеходный переход. Для предотвращения нахождения посторонних лиц в зоне движения поездов в 2021 году планируется установка ограждения железнодорожных путей станции. На данный момент ведется разработка проекта», – указано в ответе.