Мусор везут тоннами: амурчане устроили свалку на окраине села в Благовещенском районе (фото)

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На окраине села Новотроицкое Благовещенского района годами растет свалка. Мусор, преимущественно бытовой, сюда свозят из близлежащих сел и из Благовещенска. Об этом рассказала амурчанка Оксана. В нескольких десятках метров от куч мусора находится конный клуб, принадлежащий девушке.

«На кадастровой карте земля обозначена как свалка, но вывозить мусор сюда уже запрещено. Раньше тут все обочины были усыпаны. Люди во дворе копили мусор, весной какому-нибудь соседу с грузовиком платили 200-300 рублей и вывозили. После того как моя ферма тут поселилась в 2016 году, свалка как-то локализовалась, меньше стала. По обочинам мы мусор убрали, но его продолжали выгружать в глубь свалки. Бытовой мусор сейчас привозят грузовиками. Мешками вывозят какие-то подгузники, пакеты из-под молока – тоже мешками, всякие банки. Ловила людей, которые привозили мусор и из Белогорья, и из Кантон-Коммуны», – рассказывает девушка.

С ее слов, около двух лет назад свалку полностью расчистили бульдозером по инициативе местного сельсовета, но через некоторое время она снова выросла. Людей, сваливающих на окраину села отходы, ничего не останавливает, сетуют в администрации Новотроицкого.

«В связи со вступлением в программу мусорной реформы мы объявили о закрытии этого места для размещения свалки. Там установлен баннер говорящий о том, что свалка запрещена. Население оповещали об этом запрете. Ситуация осложнена еще тем, что жители села ранее самостоятельно сделали несанкционированный съезд с трассы, который позволяет посторонним из города, Белогорья или еще откуда-то проезжать на эту свалку незамеченными. Если бы этого съезда не было, то поток машин ехал бы через село, и мы бы знали и видели кто вываливает мусор. Редко получается поймать этих людей с поличным. Мусор вывозят "фотонами" тоннами. Мы перекапывали, рвы делали. Все равно люди заезжают другими путями. Нужно перекрыть бетонными плитами по идее. Необходимо перекрыть несанкционированный съезд со стороны города, чтобы обеспечить контроль автомобилей, груженных мусором. Кроме того, будет установлена камера-ловушка, средства на это предусмотрены», – рассказала глава Новотроицкого сельсовета Ирина Бондарь.

Она добавила, что свалку в последний раз расчищали в прошлом году. Обычно, чтобы привести в порядок этот участок земли, администрация на безвозмездной основе привлекает бульдозер одной из частных компаний. Из-за ограничений, которые ввели в связи с коронавирусом, пока привлечь технику не получается.

«У нас бульдозеров своих нет, нам всегда помогают газовики, которые стоят на нашей территории. Они выделяют нам на один день технику, и мы все это вычищаем. Сейчас договориться с газовиками нет возможности, потому что из-за коронавируса нет на месте специалистов – они работают вахтовым методом. Если заказывать бульдозер, то это стоит немалых средств, их в муниципальном бюджете нет, поэтому нужно ждать снятия ограничений», – объясняет глава сельсовета.

Кроме того, чтобы окончательно уничтожить эту свалку, властям необходимо внести изменения в документацию.

«Вообще, это земли промышленности, у земли есть кадастровый номер, земельный участок зарегистрирован под свалку ТБО. Но прав на земельный участок нет ни у кого. Мы запросили в районе, так как это их полномочия, – внести изменения и перевести эту землю под другую категорию, чтобы уничтожить эту свалку», – подытожила Бондарь.