Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:44 0

В двух районах Сахалина из-за коронавируса введен режим ЧС

В двух районах Сахалина из-за коронавируса введен режим ЧС
Фото: pixabay.com

В двух районах Сахалинской области введен режим ЧС, который продлится до окончания эпидемиологического расследования. Такая информация была озвучена на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое 8 июня провел губернатор региона Валерий Лимаренко.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в Корсаковской ЦРБ и селе Ныш Ногликского района. Круг контактных лиц определен – все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

В Корсаковском районе режим ЧС распространяется на местную ЦРБ и на морской порт. В больнице заразились 10 пациентов и медицинских работников, одна из них проводила медосмотры людей в порту. На предприятии 8 июня выявлено несколько сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Всего в Корсакове определили около 200 контактных лиц, все так же сдали анализы и находятся на обсервации.

Учреждения закрыты на карантин до получения результатов эпидемиологического расследования. На время ограничений организована маршрутизация пациентов в другие медучреждения. В Корсаковской больнице проводится дезинфекция и санитарная обработка помещений.

В Ныше случай заболевания зафиксирован на предприятии по лесопереработке. Пациент работал в охране. Круг контактных лиц включает 93 человека – они находятся на изоляции. Всем жителям села рекомендовано оставаться дома, исключить социальные контакты. Если есть неотложная необходимость выйти на улицу, обязательно надевать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Проводится дезинфекция помещений и транспорта, курсирующего между селом и районным центром. На въезде в Ныш выставлен пропускной пункт, где проводится визуальный и температурный контроль, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Просмотров всего: 502

#Дальний Восток #коронавирус

распечатать


Общество

В Белогорске открылся сезон фонтанов
Коронавирус 14

В Амурской области зафиксирован очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом: плюс 46
Коронавирус 2

Росавиация предлагает возобновить сообщение с другими странами с июля

Коронавирус 1

За последние сутки на коронавирус проверили более полутора тысяч амурчан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь