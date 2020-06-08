В двух районах Сахалина из-за коронавируса введен режим ЧС

В двух районах Сахалинской области введен режим ЧС, который продлится до окончания эпидемиологического расследования. Такая информация была озвучена на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое 8 июня провел губернатор региона Валерий Лимаренко.

Случаи заражения коронавирусом выявлены в Корсаковской ЦРБ и селе Ныш Ногликского района. Круг контактных лиц определен – все сдали тест на COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

В Корсаковском районе режим ЧС распространяется на местную ЦРБ и на морской порт. В больнице заразились 10 пациентов и медицинских работников, одна из них проводила медосмотры людей в порту. На предприятии 8 июня выявлено несколько сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Всего в Корсакове определили около 200 контактных лиц, все так же сдали анализы и находятся на обсервации.

Учреждения закрыты на карантин до получения результатов эпидемиологического расследования. На время ограничений организована маршрутизация пациентов в другие медучреждения. В Корсаковской больнице проводится дезинфекция и санитарная обработка помещений.

В Ныше случай заболевания зафиксирован на предприятии по лесопереработке. Пациент работал в охране. Круг контактных лиц включает 93 человека – они находятся на изоляции. Всем жителям села рекомендовано оставаться дома, исключить социальные контакты. Если есть неотложная необходимость выйти на улицу, обязательно надевать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Проводится дезинфекция помещений и транспорта, курсирующего между селом и районным центром. На въезде в Ныш выставлен пропускной пункт, где проводится визуальный и температурный контроль, сообщает пресс-служба регионального правительства.