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Приамурье стало первым регионом в стране, где выдали сельскую ипотеку

Приамурье стало первым регионом в стране, где выдали сельскую ипотеку
Фото: instagram.com/va.orlov

Получателями первой в России сельской ипотеки стали жители Константиновского района Амурской области. Благодаря льготному кредиту они приобрели жилье в Чигирях.

На сегодняшний день в области одобрили 340 заявок и выдали 156 льготных кредитов на общую сумму почти 386 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Приамурья в своем Инстаграме.

«Продолжаем выдавать сельскую ипотеку – за ней обратились уже больше тысячи жителей Амурской области! И да, ее получили жители Константиновского района, которые благодаря льготному кредиту приобрели жилье в Чигирях», – написал Василий Орлов.

Как отмечается в публикации, по условию кредитования, заемщик оплачивает от 10 % стоимости жилья, срок кредита не более 25 лет. Требований к семейному положению и месту жительства нет.

«Такая востребованность в очередной раз доказывает популярность этой программы. Для нас очень важно, чтобы наши жители могли улучшать свои жилищные условия на доступных условиях», – сообщил глава региона.

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#финансы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Идея, безусловно, хорошая! Она поможет многим амурчанам реализовать свои пожелания в улучшении жилищных условий. Но, внимательно читайте условия кредитного договора на предмет одностороннего изменения его условий. Банки редко упускают возможность изменить договорные условия.

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