Приамурье стало первым регионом в стране, где выдали сельскую ипотеку

Получателями первой в России сельской ипотеки стали жители Константиновского района Амурской области. Благодаря льготному кредиту они приобрели жилье в Чигирях.

На сегодняшний день в области одобрили 340 заявок и выдали 156 льготных кредитов на общую сумму почти 386 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Приамурья в своем Инстаграме.

«Продолжаем выдавать сельскую ипотеку – за ней обратились уже больше тысячи жителей Амурской области! И да, ее получили жители Константиновского района, которые благодаря льготному кредиту приобрели жилье в Чигирях», – написал Василий Орлов.

Как отмечается в публикации, по условию кредитования, заемщик оплачивает от 10 % стоимости жилья, срок кредита не более 25 лет. Требований к семейному положению и месту жительства нет.

«Такая востребованность в очередной раз доказывает популярность этой программы. Для нас очень важно, чтобы наши жители могли улучшать свои жилищные условия на доступных условиях», – сообщил глава региона.