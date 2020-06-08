В Свободном военные дезинфицировали школы, детские сады и дороги

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершил работы по дезинфекции города Свободный Амурской области. Обработано около 530 тысяч квадратных метров территории социальных объектов и более 40 километров дорог.

Несмотря на то, что список требующих обработки объектов был дополнен в процессе работы, специалисты завершили дезинфекцию ранее намеченного срока. Работа велась круглосуточно, работали посменно.

Военные специалисты обработали 16 детских садов, детские дома, дома престарелых, школы и ряд других социальных объектов. Дороги, площади и городские парки военнослужащие преимущественно обрабатывали ночью в связи с меньшей интенсивностью движения транспорта.

После завершения работ в городе специалисты переброшены на дезинфекцию вахтовых поселков и других объектов строящегося Амурского газоперерабатывающего завода расположенного вблизи Свободного.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции.

Кроме того, четыре расчета РХБЗ проводят обработку второго по величине города региона – Белогорска. Ранее отряд РХБЗ ВВО в течение 6 суток провел дезинфекцию Шимановска. Решение об обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона, сообщается пресс-служба Восточного военного округа.