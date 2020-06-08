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В Приамурье специалисты наблюдают за плодоношением деревьев

В Приамурье специалисты наблюдают за плодоношением деревьев
Фото: instagram.com/minlesamur

В Зейском лесничестве считают будущий урожай семян деревьев. Специалисты проводят фенологические наблюдения, во время которых устанавливают сроки массового цветения, образования завязей и плодов, созревания шишек, плодов, семян, а также выявляют причины, которые могут вызвать снижение урожая.

Перечень видов деревьев и кустарников, за плодоношением которых должны проводиться наблюдения, определяют по основным видам. К примеру, в Зейском районе это сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), лиственница Гмелина (Larix gmelinii) и ель Аянская (Picea ajanensis).

Исследования проводятся на пробных площадях, на которых в одинаковых условиях растут деревья, одинаковые по видовому составу, возрасту. На каждом участке должно быть 100-140 деревьев. Все данные фенологических наблюдений заносят в журнал, сообщает в Инстаграме министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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#природа

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