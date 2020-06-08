В Белогорске в помощь регоператору установили почти триста площадок для сбора мусора

В Белогорске специальных мест для сбора твердых коммунальных отходов стало больше. Частный сектор, по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, оборудован еще 88 контейнерными площадками.

«В 2020 году в рамках реализации региональной программы по оборудованию мест сбора мусора установлены современные площадки, с бетонным основанием 3 на 2,5 метра, – рассказал начальник жилищного отдела Игорь Постников. – Площадки с трех сторон огорожены профлистом. На каждой установлено по два контейнера».

Стоимость одной контейнерной площадки, включая изготовление, монтаж, стоимость двух контейнеров составила 45 тысяч рублей. На оборудование мест для сбора мусора в 2020 году в Белогорске из средств регионального и местного бюджетов направлено свыше 3,6 миллиона рублей. При этом по итогу конкурсного отбора на заключение контракта по выполнению работ по их изготовлению и установке муниципалитету удалось сэкономить более 850 тысяч рублей.

«Сэкономленные средства будут направлены на оборудование дополнительных мест для сбора ТКО, – добавил Игорь Постников. – Это позволит установить еще 19 контейнерных площадок. Работы начнутся уже в текущем месяце».

Таким образом, за год в частном секторе Белогорска с нарастающим итогом будет оборудовано 306 современных контейнерных площадок. Из них 200 – в июле 2019 года, информирует пресс-служба администрации Белогорска.