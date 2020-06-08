В Белогорске открылся сезон фонтанов

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске начали работать фонтаны. Все гидротехнические сооружения по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова освобождены от антивандального каркаса со светящейся сеткой из дюралайта.

Открытие фонтанов в скверах «Молодежный», «Жемчужина» и горпарке стали возможны после дезинфекции общественных пространств, как одна из допустимых мер послабления ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Фонтаны в парке «Амурсельмаш» и на площади 30-летия Победы начнут свою работу позже. Там продолжается установка конструкций.

«Фонтаны в Белогорске заработали в пятницу, 5 июня, – рассказал директор городского парка культуры и отдыха Юрий Приходько. – В прошлые годы они запускались в конце апреля. Как и ранее, все сооружения заранее прошли предварительную подготовку. Специалисты провели ревизию фонтанов, подготовили все расходные материалы, комплектующие. Работать фонтаны будут круглосуточно».

В Белогорске на сегодня открыты ранее закрытые зоны отдыха, а также все летние террасы кафе и ресторанов. Жители города вернулись к прогулкам и занятию спортом на свежем воздухе при соблюдении мер профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Все общественные пространства, а также парки и скверы были подготовлены к возобновлению работы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.