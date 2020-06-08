Детский городок, спортплощадка и зона отдыха появятся в Свободном

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В микрорайоне ПМК города Свободный появятся детский городок, спортивная площадка и зона отдыха. Их разместят на месте аварийного здания (бывший спортзал), подлежащего сносу.

Весной жителей ПМК ознакомили с эскизным дизайн-проектом во время рабочей встречи с главой Свободного в микрорайоне.

Вместо полуразрушенного спортзала планируется построить универсальную площадку размером 15 на 28 метров. Она должна быть огорожена хоккейными бортами, а внутри установлено монолитное полиуретановое покрытие с разметкой под баскетбол и мини-футбол. Также эскизным проектом предусмотрены уличные тренажеры, детский городок размером 8 на 8 метров, садовые качели, детские качели-гнезда, клумбы, благоустроенные тропинки, скамейки, урны и освещение.

Аукцион на создание проектно-сметной документации на строительство планируется объявить до конца июня, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.