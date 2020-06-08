Житель Благовещенска, которому сделали срочную операцию, застрял в Японии (фото, видео)

Благовещенец Андрей Поляков в марте этого года отправился в командировку в Японию. Проработав меньше месяца, мужчина почувствовал себя плохо: поднялась температура и появилась слабость. Врачи долго не могли поставить верный диагноз. Амурчанину уже сделали операцию, предстоит еще одна, однако необходимы средства на оплату счетов.

«На момент отъезда у него не было медицинской страховки. Когда Андрей начал заболевать, мы оформили все. Правда, страховой случай считается действительным после четырех или пяти дней со дня оформления, – рассказывает коллега Андрея Полякова Алексей. – В больницу города Куки, префектуры Сайтама, он попал как раз тогда, когда страховка еще не начала действовать. Там пробыл он две недели. Врачи сделали диагностику. Выяснилось, что пошло заражение крови. Инфекционный эндокардит стал поражать внутренние органы, в том числе сердце. Ситуация ухудшилась до того, что он мне позвонил из больницы и сказал: “Меня вводят в кому, сказали сообщить кому-то из близких”. Там его прооперировали. Супруга Андрея обратилась в администрацию Благовещенска за помощью, а мэрия обратилась в посольство. Жена Елена сделала гарантийное письмо у нотариуса об оплате и через администрацию города отправила письмо в посольство. После первой операции врачи диагностировали у Андрея Полякова новое заболевание – аневризму головного мозга, соответственно понадобилась еще операция. Страховая, с помощью которой ему должны были погасить долг, отказалась платить. Они заявили, что это не страховой случай, и объяснили тем, что у Андрея такие проблемы со здоровьем – следствие обострения хронического заболевания».

Андрею активно помогают и в Японии. Волонтеры – россияне, проживающие в Стране восходящего солнца, также собирают деньги.

«Мы приняли решение, что вторую операцию будем делать в России. Сейчас смотрим ближайшие рейсы, чтобы отправить его на родину. У меня нет никакой информации, кто им будет заниматься по приезде во Владивосток. Есть обязательная обсервация, а коронавирусом ему вообще заражаться нельзя. Соответственно, лететь во Владивосток для него очень опасно. На нас выходила пресс-секретарь Сергея Лаврова. Андрей с ней беседовал и задал вопрос: "А есть вообще гарантия, что во время поездки я не заражусь коронавирусом?". Она ответила, что никакой гарантии нет, подхватить вирус можно где угодно. Посольство особо не принимает участия, подключаются волонтеры, которые находятся в Японии. Их координатор – Елена, она тоже помогает мне собирать деньги. У нас нет понимания: если он улетит, то кто его встретит во Владивостоке? Вывозной рейс из Японии есть на завтра, но мы на него не регистрировались по той причине, что еще не все дела завершили по его здоровью в Японии. Минздрав наш пока мне не отзванивался. Я документы им предоставила, они пообещали дать оценку состояния здоровья моего мужа, но пока тишина. Выживаемость после таких операций – минимальная, так что пока спешить не будем. Ждем следующего вывозного рейса», – объяснила Елена Полякова, супруга Андрея.

На данный момент Елене Поляковой удалось собрать 89 тысяч рублей. Всего требуется 7,5 миллиона. Эти деньги нужны на погашение долгов перед японской больницей (счета есть в распоряжении редакции амур.инфо).

Амур.инфо публикует реквизиты, по которым неравнодушные амурчане могут помочь Андрею Полякову: