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Под Питером группа подростков избила 10-летнего мальчика из-за качелей

Под Питером группа подростков избила 10-летнего мальчика из-за качелей
Фото: Bianca Mentil с сайта Pixabay

В посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга 7 июня 5 подростков в возрасте 13-15 лет избили палками 10-летнего мальчика, решившего покачаться на качелях. По словам нападавших, он зашел на их территорию. Чтобы ребенок не кричал, подростки закрывали ему рот рукой.

Об этом рассказала тетя пострадавшего в одной из групп. Ее племянника госпитализировали с рваной раной возле подмышки и переломом руки. При этом мальчик, находившийся в шоковом состоянии, смог самостоятельно добраться до дома, только тогда ему вызвали скорую», сообщает «Московский комсомолец».

Врачи оценивают состояние мальчика как стабильно тяжелое, проведена операция. Родственники ищут свидетелей нападения.

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#дети #криминал #происшествия

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