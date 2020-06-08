Стало известно, почему не во все дома микрорайонов Благовещенска вернулась горячая вода

Некоторые благовещенцы, которым должны были вернуть горячую воду 5 июня, ее не дождались. Это коснулось жителей третьего микрорайона, а также микрорайона Европейский. В компаниях, которые ведут работы, сообщили, что горячая вода в домах появится позже исключительно для удобства самих горожан.

Горячее водоснабжение в 3-м микрорайоне и домах Европейского прекратилось 25 мая. Учитывая график работ, жители ждали, что включат горячую воду 5 июня. Однако этого не случилось до сих пор.

Как пояснили в АКС, в некоторых домах 3-го микрорайона – по улицам Василенко, Воронкова и Студенческой – вода изначально должна была потеплеть только в среду, 10 июня. Это связано с тем, что там дополнительно проводятся работы по текущему ремонту магистральных сетей. Их совместили с гидравлическими испытаниями, чтобы не отключать горячую воду дважды за лето. По информации АКС, управляющие компании должны были заранее предупредить жильцов.

Дома в микрорайоне Европейский еще несколько дней останутся без горячей воды из-за работ на теплотрассе, которые ведет ООО «Сервер».

«В ноябре прошлого года на теплотрассе был порыв. Мы его восстанавливали, насколько позволяли погодные условия. А сейчас, когда производили гидравлические испытания, там опять чуть побежало. Дело в том, что зимой мы сделали один участок. Чтобы сделать остальное, нужно было дождаться тепла, потому что сейчас мы полностью меняем трубы на новые. И, чтобы дополнительно не отключать горячую воду, мы начали производить ремонтные работы, когда отключили от горячего водоснабжения весь микрорайон», – рассказал и.о. директора ООО «Сервер» Владимир Харченко.

При этом жители дома № 7 в Европейском считают, что работы идут слишком медленно. Утром 6 июня жители сняли объект, на котором не было рабочих. Люди негодуют и считают, что из-за этого им еще долго придется обходиться без горячего водоснабжения.

В компании пояснили, что в субботу определенные работы на объекте проводились после обеда. Также пояснили, что горячая вода вернется в дома в среду, 10 июня.