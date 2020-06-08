В Приамурье СК проводит проверку по видео с оскорблением полицейского

Фото: кадр видео

В Амурской области следственный комитет проводит проверку по размещенной в соцсетях видеозаписи с оскорблением полицейского. Информация об этом появилась на сайте следственного управления по региону.

«Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки по видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей, содержащей оскорбление сотрудника дорожно-патрульной службы», – сказано в сообщении ведомства.

Следственные органы дадут правовую оценку и примут процессуальное решение в отношении обеих сторон конфликта.

Ранее в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее конфликт между сотрудником ДПС и неким гражданином. Они оскорбили друг друга. Судя по ролику, инцидент произошел возле Амурской ярмарки в Благовещенске.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» пояснили, что речь идет как раз об этом видео.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Кроме того, в соцсетях есть видео, где приносит извинения, предположительно, конфликтовавший с сотрудником ДПС мужчина.