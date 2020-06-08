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сегодня, 16:22 6

В Приамурье СК проводит проверку по видео с оскорблением полицейского

В Приамурье СК проводит проверку по видео с оскорблением полицейского
Фото: кадр видео

В Амурской области следственный комитет проводит проверку по размещенной в соцсетях видеозаписи с оскорблением полицейского. Информация об этом появилась на сайте следственного управления по региону.

«Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки по видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей, содержащей оскорбление сотрудника дорожно-патрульной службы», – сказано в сообщении ведомства.

Следственные органы дадут правовую оценку и примут процессуальное решение в отношении обеих сторон конфликта.

Ранее в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее конфликт между сотрудником ДПС и неким гражданином. Они оскорбили друг друга. Судя по ролику, инцидент произошел возле Амурской ярмарки в Благовещенске.

В следственном управлении СКР по Амурской области ИА «Амур.инфо» пояснили, что речь идет как раз об этом видео.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Кроме того, в соцсетях есть видео, где приносит извинения, предположительно, конфликтовавший с сотрудником ДПС мужчина.

Просмотров всего: 984

#происшествия

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Комментарии
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  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    очень надеюсь, что оба участника этой перепалки получат свое. Про гражданского ясно понятно хорошего слова и не подобрать.Но сотрудник тоже хорош. Как с соседом по парте ругается. Ты надел форму, и когда тебя в ней оскорбляют, то оскорбляют не только тебя, но и всех кто ее носит. Знание законов и нормативных актов и умение их исполнять и применять требуется от сотрудника. Оценил обстановку и принял законное решение, а иначе ты не полицейский, а такой же гопник только в другом наряде.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    гедонист

    Оценил обстановку и принял законное решение



    Пулю в лоб?

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    а в омерике за такое в бошку стреляют

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    Tуман

    гедонист

    Оценил обстановку и принял законное решение



    Пулю в лоб?



    это законное решение? или протокол законное? он довольствие получает за знание нормативно правовой базы и ее применение . Если трясти личным телефоном находясь при исполнении и как школьник разговаривать с нарушителем: что сьел? че за телефон прячешься?, это законно и правильно, тогда извините, я человек гражданский не разобрался.

  • Scoville

    Scoville
    48 минут назад

    S kak $а в омерике за такое в бошку стреляют


    В России за кусок бумаги тоже стреляют

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад

    Tуман

    гедонист

    Оценил обстановку и принял законное решение



    Пулю в лоб?



    Можно просто коленом на горло...

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