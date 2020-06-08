Амурские парламентарии будут контролировать выплаты по АЧС

Фото: пресс-служба амурского заксобрания

Амурские парламентарии порекомендовали управлению ветеринарии Приамурья ускорить работу по сбору документов от жителей Архаринского района, утративших скот в результате майской вспышки африканской чумы свиней. Эпизоотическую ситуацию, складывающуюся в области, обсудили на рабочей встрече в законодательном собрании.

«Карантин в Иннокентьевке снят, значит, жители должны как можно скорее получить компенсации. От управления ветеринарии требуется вовремя оформить заявку в министерство финансов, а наш комитет проследит, чтобы необходимая сумма была предусмотрена в июньском перераспределении бюджетных средств. Это около миллиона рублей. В противном случае мы рискуем оставить амурчан без выплат до сентября. Ведь следующее (после июньского) заседание парламента будет только в августе», – объяснила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

Также в рамках совещания были подняты вопросы о строительстве скотомогильников в регионе (проблема стала особенно актуальной после инцидента со свалкой куриных яиц в Моховой Пади) и о профилактике бешенства. Очаг последнего был обнаружен в Тамбовском районе в конце мая – людей покусал принесенный из леса лисенок.

По информации управления ветеринарии, на сегодняшний день очаг купирован, все необходимые мероприятия, в том числе подворные обходы, клинические осмотры домашних животных и дополнительная вакцинация, проведены. Однако специалисты едины во мнении, что необходимо усиливать разъяснительную работу с населением.

Еще один проблемный вопрос, затронутый в ходе рабочей встречи, касался нехватки ветеринарных специалистов, сообщает пресс-служба амурского заксобрания. Расширение их штатной численности в муниципалитетах позволило бы в том числе быстрее и эффективнее гасить вспышки инфекционных болезней животных.

Комитетом принято решение изучить этот вопрос и в дальнейшем проработать с муниципальными образованиями возможность заключения целевых договоров по подготовке кадров в области ветеринарии.