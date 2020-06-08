В Амурской области зафиксирован очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом: плюс 46

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8 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции: Благовещенск +21; Свободный +20; Тында +1; Серышевский район +1; Шимановск +1; Сковородинский район +1; Райчихинск +1. Темп прироста за последние сутки – 6,6 %.

Таким образом, по состоянию на 8 июня с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 748 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 94,68 на 100 тысяч населения. Предыдущий рекорд продержался сутки: 7 июня в области было зафиксировано 45 новых случаев COVID-19, а 6 июня – 42 случая.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 49,1 %; бессимптомная форма – 26,1 %; ОРВИ – 24,8 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,3 %. 239 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 4 307 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 572 предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавиру в отношении 1 727 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 685 человек, в изоляторах – 42 человека, сообщает амурский Роспотребнадзор.

Проведено 64 108 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 26 431 исследование (41%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».