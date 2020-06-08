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В Британии находят разложившиеся тела умерших от коронавируса

В Британии находят разложившиеся тела умерших от коронавируса
Фото: fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

В Великобритании многих жертв коронавируса находят лишь через несколько недель после смерти. И то лишь после жалоб соседей на неприятный запах.

Как сообщили участники кампании в поддержку британцев старшего возраста, зачастую больные были слишком испуганы и не решились обратиться к врачам. Самостоятельно побороть тяжелое течение болезни им не удалось, сообщает «Экспресс газета».

Доктор Майк Осборн, председатель комитета по расследованию смерти в Королевском колледже патологоанатомов, сообщил: «Трупы умерших от коронавируса оставались ненайденными во время пандемии в течение 7-14 дней. Я видел много подобных случаев, когда тела разлагаются во время вспышки COVID».

По оценкам медиков, в Лондоне за последнее время произошли десятки подобных случаев (не считая тех ситуаций, при которых далеко зашедший процесс разложения помешал установить точную причину смерти).

В большинстве случаев погибли пожилые люди, проживавшие в одиночестве. Другие умершие, найденные лишь недели спустя, страдали от злоупотребления психоактивными веществами или психическими расстройствами.

«Пандемия создает эпидемию одиночества ... и, к сожалению, есть люди, которые тонут», – отмечает профессор Мартин Маршалл, глава Королевского колледжа терапевтов.

По данным британского Минздрава, число погибших в стране составляет 40 542 человека. Это расходится с данными Управления национальной статистики, согласно которым реальное число жертв превышает 50 000.

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#жизнь #коронавирус #происшествия

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