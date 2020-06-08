Возле Перми ребенок прошел 130 километров тайги, чтобы вернуться домой

Пермские врачи краевой детской клинической больницы следят за состоянием найденного 10-летнего мальчика, который трое суток блуждал в тайге среди диких зверей. Мальчик преодолел 130 километров, чтобы вернуться домой.

Ребёнок обезвожен и сильно ослаб. Школьника искали по всем регионам, Костя покусанный насекомыми и без еды и воды добирался домой.

«Я переживала, думала, что все будет ужасно. И вот он разговаривает, как будто спит. И врач тоже сказал, что ему надо отдохнуть. Он будет спать. Вот он сам говорит: «Я вот сплю и сплю», – говорит Наталья.

Все это, говорит Наталья, мама мальчика, было похоже на кошмарный сон. Днем, как обычно, Костя поехал покататься на велосипеде. Но домой к обеду не вернулся. Вечером уже не сомневались – ребенок пропал. На поиски отправились несколько отрядов спасателей, волонтеров. Задействовали даже авиацию. Лес прочесывали квадрат за квадратом. Проверяли даже лисьи норы, в надежде, что перепуганный ребенок спрятался именно там. В водоемы, расположенные рядом, несколько раз погружались водолазы. Работы не останавливали даже ночью. На второй день собаки взяли след и обнаружили важную находку – детский велосипед. На нем, судя по всему, слетела цепь, и ребенок отправился дальше пешком. Но еще больше испугало поисковиков то, что рядом с велосипедом обнаружили медвежьи следы.

«Уже найден велосипед, возле которого были медвежьи следы. Скорей всего мальчик успел уйти от этого места, поэтому зверя он не увидел», – рассказала координатор группы волонтеров Валерия Оносова.

На третий день поисков, когда надежды уже почти не осталось, водитель рейсового автобуса сообщил полиции, что нашел ребенка у обочины в 130 километрах от места происшествия. Выяснилось, все эти дни Костя боролся за свою жизнь и пытался самостоятельно выбраться из глухого леса, сообщает «РЕН ТВ». Единственное, что подвело мальчика – ориентир. Он был уверен, что идет в сторону родного поселка, хотя на самом деле отдалялся от него.

«Он думал, что идет домой и шел все время прямо и прямо, думая о том, что он все-таки придет домой. Все эти три дня он ничего не ел, пил только воду из речки», – рассказала тетя ребенка Руфина Зуева.

Все эти три дня ребенок ничего не ел. Ночью срывал мох с деревьев, чтобы устроить ночлег и укрыться от холодов. Только чудом ему удалось избежать встречи с медведем, который, судя по следам, шел за ребенком. Загадкой для спасателей осталось и то, как в таком состоянии ребенок умудрился не потерять самообладание и пройти по пересечённой местности не менее 130 километров.