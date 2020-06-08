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Амурское управление Росгвардии получило новые автомобили (фото)

Амурское управление Росгвардии получило новые автомобили (фото)

Автопарк управления Росгвардии по Амурской области пополнился новыми автомобилями. Это УАЗы «Патриот», хорошо зарекомендовавшие себя в условиях труднопроходимой местности.

В торжественной обстановке ключи от 9 новых автомобилей получили сотрудники спецподразделений СОБР, ОМОН, подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Амурской области. Из них 4 машины в ближайшее время направятся для эксплуатации в Тындинский и Зейский районы, остальные останутся в Благовещенске.

Документы, ключи и регистрационные номера от служебных автомобилей сотрудникам ведомства вручил начальник управления Росгвардии по Амурской области Юрий Шишленин. Он отметил, что новые машины предназначены для решения служебно-боевых задач, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на территории региона.

Новые автомобили повышенной проходимости оснащены системой кондиционирования, укомплектованы специальным оборудованием и соответствуют требованиям госстандартов. Весь транспорт прошел этап регистрации в государственном органе ГИБДД и готов к эксплуатации подразделениями управления Росгвардии по Амурской области, пишет пресс-служба ведомства.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Амурской области

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#транспорт

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