В Амурской области семь депутатов должны прекратить полномочия

Семь из восьми депутатов Стойбинского сельсовета должны досрочно прекратить свои полномочия из-за того, что своевременно не предоставили сведения о доходах. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал начальник отдела по противодействию коррупции прокуратуры Амурской области Дмитрий Самарин.

Выборы в сельсовет в селе Стойба Селемджинского района состоялись в 2019 году, и в связи с изменениями в федеральном законе «О противодействии коррупции» вновь избранные народные избранники должны были в течение четырех месяцев предоставить сведения о доходах, однако не сделали этого.

Факт был обнаружен во время прокурорской проверки, сейчас в Селемджинском районе на исполнении находится решение суда, обязывающее Стойбинский сельсовет народных депутатов прекратить полномочия семи депутатов, сообщил Дмитрий Самарин. Всего в сельсовет избрано 8 человек.

«Нельзя ли было применить более мягкую меру?» – поинтересовалась ведущая Наталья Наделяева. «Действующее законодательство не предусматривает более мягкую меру ответственности. Полномочия депутата, не представившего сведения о доходах, безальтернативно подлежат прекращению. При этом не установлен запрет на участие во вновь проводимых выборах», – пояснил Дмитрий Самарин.

Сейчас в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, входят 15 человек, осуществляющих свою деятельность на территории Амурской области.

Кто входит в этот реестр, часто ли в Приамурье нарушается антикоррупционное законодательство, какая самая большая сумма взятки была зафиксирована в этом году, – об этом смотрите в программе.