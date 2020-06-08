Губернатор Приамурья оценил действия ПФР по поводу ошибочных выплат ветеранам-даманцам

Глава Амурской области Василий Орлов счел недопустимым со стороны госструктур неточности в начислении 75 тысяч амурским ветеранам-даманцам. Это прозвучало на встрече с председателем регионального заксобрания и руководителем отделения Пенсионного фонда России по Амурской области.

Глава регионального отделения Елена Гончарова доложила, что по ошибке отделение ПФР провело единовременные выплаты в честь 75-летия Победы более чем 50 амурским ветеранам боевых действий на острове Даманском, а затем попросило отозвать эти средства.

Глава региона счел такие действия недопустимыми и обсудил варианты сохранения у людей уже выплаченных денег.

На встрече было озвучено, что перечисленные амурчанам средства возвращать не придется. Отделение Пенсионного фонда России не будет предъявлять исковые требования о возврате, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов пояснил, что ранее депутаты провели встречу с ветеранами-даманцами. Уже намечены варианты решения сложившейся ситуации. Правда, каким образом и за счет средств какого бюджета будет произведена компенсация, не озвучивается.

Кроме того, как сообщил ПФР, некоторые ветераны уже добровольно вернули полученные выплаты в полном объеме. Получат ли они их обратно, и главное – извещены ли письменно ветераны о том, что выплаты возвращать не нужно, – этот вопрос редакция адресовала главе амурского ПФР в письменном запросе.

Как сообщало Амур.инфо, прокуратура Амурской области проводит проверку исполнения законодательства при назначении ветеранам пограничного конфликта на острове Даманском единовременной выплаты ко Дню Победы, в ходе которой даст оценку действиям регионального отделения Пенсионного фонда России. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

Также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки, после чего будет дана правовая оценка обоснованности произведенных выплат, а также требования от ветеранов возврата уже полученных денежных средств.