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В Амурской области дождь: прогноз погоды на 9 июня

В Амурской области дождь: прогноз погоды на 9 июня
Фото: pixabay.com

Ночью 9 июня в Амурской области облачно, дожди, грозы, местами по северу дожди будут сильными. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха поднимется до плюс 11...16, местами по северу будет около плюс 5.

Днем переменно, небольшие дожди, грозы. Юго-западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит 22...27, по северу в осадках – 15...20 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью дождь. Ветер западный – 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 15...17. Днем переменно, слабый дождь. Ветер с юго-запада наберет скорость 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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