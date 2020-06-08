В День России проекция государственного флага украсит фасады благовещенских зданий

Фото: admblag.ru

Благовещенск присоединяется к всероссийской акции «Мэппинг», посвященной празднованию Дня России. В пятницу, 12 июня, фасады ряда зданий в областном центре будут подсвечены в цветах российского триколора.

Посмотреть на праздничное световое оформление благовещенцы смогут с 21:00 до полуночи. В это время на фасадах здания Общественно-культурного центра (улица Ленина, 100), лицея № 11 (улица Амурская, 151), средней школы № 26 (улица Комсомольская, 21) загорится подсветка белого, синего и красного цветов. Чтобы добиться такого эффекта, на прожекторы будет наклеена цветная пленка. Тестирование оформления специалисты провели на части фасада ОКЦ.

Кроме того, в цветах государственного флага будет подсвечена пограничная вышка, расположенная на набережной Благовещенска (улица Краснофлотская – улица Мухина), сообщает пресс-служба администрации города.