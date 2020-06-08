В Приамурье ищут подозреваемого в преступлении в отношении несовершеннолетней

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Сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к преступлению. Преступление совершено в отношении несовершеннолетней 6 февраля 2020 года около 18:00 в районе дома 278 по улице Кирова в Белогорске.

Подозреваемому на вид около 20 лет, он плотного телосложения, рост около 160 сантиметров, славянской внешности. Был одет в куртку темного цвета, на которой вышиты узоры в виде квадратов.

Очевидцем данного преступления могла быть проходившая мимо женщина, увидев которую потерпевшая кричала «Помогите!», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о личности этого мужчины и его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефону 02, с мобильного – 102. Телефон в МО МВД России «Белогорский»: 8 (41641) 2-32-29.