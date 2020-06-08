В амурском селе мужчину укусила ядовитая змея (фото)

В селе Кантон-Коммуна Благовещенского района ядовитая змея укусила местного жителя. Это произошло в воскресенье, 7 июня недалеко от дома на улице Дачной, в котором живет мужчина. Обращаться к врачу амурчанин не стал.

«Я фундамент под забор заливал, нагнулся за лопатой и вот получил, так сказать. Она меня прям в кончик пальца цапнула, я стал кровь из пальца выдавливать, где-то полчаса ходил ее давил. Самочувствие не ухудшалось, температура не поднималась. Наверное, потому что стал сразу кровь выдавливать, да и в пальце таких кровеносных сосудов больших нет. Единственное, у меня кончик пальца немного онемел, ореол вокруг укуса появился. Испугался, конечно: ничего себе такой нежданчик поймать», – поделился амурчанин.

Он уточнил, что змея была небольшого размера, 10-13 сантиметров в длину. Наверняка особь из молодого выводка, предположил мужчина. Прежде встречать змей в селе ему не приходилось. Сфотографировать рептилию сельчанин не успел. Однако ему удалось найти ее изображение в интернете по памяти.

«Я набрал в интернете "змеи Амурской области" и по картинкам стал искать. Думал сначала, что это полоз, но нет. А эту увидел – один в один, и голова у нее, кстати, мельче туловища», – добавил мужчина.

Жителю Кантон-Коммуны, скорее всего, встретился обыкновенный щитомордник, или щитомордник Палласа, но, возможно, это был и уссурийский щитомордник, говорит кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черемкин.

«На этой территории могут обитать оба вида. Для более точного определения нужно рассмотреть головной отдел змеи вблизи. В конце мая у этих змей закачивается брачный период, и они расселяются от мест зимовки. Возможно, змею эту встретили на миграции. Змея ядовитая. Правда, смертельных случаев от укуса достоверно не зарегистрировано, но ее укус болезненный. Желательно обратиться к врачу», – объяснил специалист.