Село VS город: Чигири обогнали Благовещенск в приросте населения

В первом квартале 2020 года миграционный прирост в Чигирях Благовещенского района превысил прирост областной столицы. Население Благовещенска увеличилось на 135 человек, а ближайшего к городу села – на 150 жителей.

Село Благовещенского района обошло по темпам миграционного прироста областной центр Амурской области. По данным Амурстата, который опубликовал итоги за январь-март 2020 года, в Чигирях численность жителей увеличилась на 150 человек. В Благовещенске за аналогичный период прирост составил 135 горожан.

Кроме того, Чигири показали самый высокий прирост по всей области. По данным на 2019 год в селе Благовещенского района официально проживает более 10 тысяч человек.

По данным общих итогов миграции населения на территории Амурской области за январь – июнь 2019 года, миграционный прирост населения в Благовещенске был больше, чем в Чигирях – 510 против 393 человек соответственно.

Как сообщало Амур.инфо, идею объединения двух населенных пунктов в очередной раз поднял губернатор области Василий Орлов во время прямого эфира в Инстаграме. Глава региона высказал мысль, что Благовещенск и Чигири целесообразно объединить, так как их границы сильно разрослись.