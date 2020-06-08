В Благовещенске автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу не по правилам (фото)

Вечером 7 июня в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадала женщина. На нее совершил наезд автомобиль. Амурчанка переходила дорогу не по правилам.

«Вчера в 22:41 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома № 133 по улице Чайковского женщина 1959 года рождения переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, и на нее был совершен наезд водителем автомобиля Nissan Dualis», – сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску.

Женщина была с травмами доставлена в лечебное учреждение.

В ведомстве отмечают, что по итогам пяти месяцев 2020 года в Благовещенске и Благовещенском районе 3 507 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части. Каждое такое нарушение может закончиться плачевно.

Фото: instagram.com/kriminal.blg