Произведения двух амурских писателей вошли в сборник литературной премии имени Арсеньева

Произведения амурских авторов — Алексея Воронкова и Нины Дьяковой — вошли в сборник, посвященный итогам общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева за 2019 год. Это «Албазинец» и «Горький хлеб Албазина», которые уже известны амурчанам.

Сборник содержит избранные главы 30 произведений, вошедших в «длинный список» премии. Среди них – работы амурских авторов: пьеса «Горький хлеб Албазина» Нины Дьяковой (номинация «Короткая проза») и роман «Албазинец» Алексея Воронкова (номинация «Длинная проза»). По первому Амурский театр драмы в 2016 году поставил одноименную героическую драму, по второму – любительский театральный коллектив Амурского областного краеведческого музея имени Новикова-Даурского подготовил детский спектакль.

Прочитать или скачать сборник можно на официальном сайте премии: премияарсеньева.рф.

От Амурской области на премию-2020 выдвинулись два писателя. Виктор Романцов представил на конкурс документальную серию книг «Переселенцы». В них отражена история заселения сёл Мазановского, Серышевского и Зейского районов Амурской области выходцами из Украины и западных областей России в конце XIX – начале XX веков.

Виртуальная встреча, посвящённая литературной премии, с участием Амурской области и Чукотского автономного округа состоится 16 июня, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

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