Жителям Амурской области предлагают украсить окна ко Дню России

С 8 по 12 июня по всей стране пройдет всероссийская акция «ОкнаРоссии», посвященная Дню России. Принять в ней участие может любой желающий.

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна квартир, домов и офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается оформить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, малой родине. Организаторы предлагают использовать краски, наклейки и трафареты. Желательно, чтобы украшенное окно было видно с улицы.

К оформлению окон рекомендуется подходить творчески, используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов. Также можно нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из украшенного окна через сердце.

Чтобы объединить окна со всей страны, участники выкладывают фотографии в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия и рассказом о своей малой родине, с чем у них ассоциируется Россия и почему именно эти символы они использовали в оформлении своих окон. Особенное внимание уделяется важности оформления окон родителей совместно с детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи.

В рамках акции с сегодняшнего дня стартует флешмоб в сообществе «Большая Перемена» в группе «ВКонтакте». Участники могут выложить фотографии своих окон в эту группу для участия в конкурсе работ.

Проекты Национальная лига студенческих клубов и OnRussia включают дополнительный этап во всероссийские интеллектуальные онлайн-соревнования «Лиги OnRussia», за который пользователи получат баллы в турнирную таблицу. В дополнительном этапе пользователям будет предложено принять участие в акции «Окна в России» и прикрепить ссылку на пост в мобильном приложении НЛСК. За успешное прохождение данного этапа будет начислено до 8 000 баллов.

Вся актуальная информация об акции, материалы для проведения информационной кампании в сети Интернет будут размещены на официальном сайте Росмолодежи. При необходимости организаторы акции в регионах могут на основе представленных информационных материалов разработать собственные, сообщает правительство Амурской области.

Организаторами акции стали Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.