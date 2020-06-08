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сегодня, 13:12 13

Жителям Амурской области предлагают украсить окна ко Дню России

Жителям Амурской области предлагают украсить окна ко Дню России
Фото: правительство Амурской области

С 8 по 12 июня по всей стране пройдет всероссийская акция «ОкнаРоссии», посвященная Дню России. Принять в ней участие может любой желающий.

Продолжая укреплять славную традицию украшать окна квартир, домов и офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается оформить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, малой родине. Организаторы предлагают использовать краски, наклейки и трафареты. Желательно, чтобы украшенное окно было видно с улицы.

К оформлению окон рекомендуется подходить творчески, используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов. Также можно нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из украшенного окна через сердце.

Чтобы объединить окна со всей страны, участники выкладывают фотографии в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия и рассказом о своей малой родине, с чем у них ассоциируется Россия и почему именно эти символы они использовали в оформлении своих окон. Особенное внимание уделяется важности оформления окон родителей совместно с детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи.

В рамках акции с сегодняшнего дня стартует флешмоб в сообществе «Большая Перемена» в группе «ВКонтакте». Участники могут выложить фотографии своих окон в эту группу для участия в конкурсе работ.

Проекты Национальная лига студенческих клубов и OnRussia включают дополнительный этап во всероссийские интеллектуальные онлайн-соревнования «Лиги OnRussia», за который пользователи получат баллы в турнирную таблицу. В дополнительном этапе пользователям будет предложено принять участие в акции «Окна в России» и прикрепить ссылку на пост в мобильном приложении НЛСК. За успешное прохождение данного этапа будет начислено до 8 000 баллов.

Вся актуальная информация об акции, материалы для проведения информационной кампании в сети Интернет будут размещены на официальном сайте Росмолодежи. При необходимости организаторы акции в регионах могут на основе представленных информационных материалов разработать собственные, сообщает правительство Амурской области.

Организаторами акции стали Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

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#история #конкурсы

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Комментарии
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  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    Ну если только флагами СССР. Ну или предателем-алкашом Ельциным или жирным олигархом каким нибудь, рядом с дистрофиком рабочим - вот что на самом деле прославляет этот черный день календаря.

  • Мапа

    Мапа
    2 часа назад



    Ну если только флагами СССР. Ну или предателем-алкашом Ельциным или жирным олигархом каким нибудь, рядом с дистрофиком рабочим - вот что на самом деле прославляет этот черный день календаря.



    +++

    Среди символов, которыми предлагают украшать только медведей с бутылкой водки не хватает.

    Обычно так воспринимают Россию иностранцы в голливудских фильмах. Неужели не нашлось "настоящих" символов - достижений страны?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    А какие символы могут служить отражением сегодняшнего государства? Вопрос гипотетический,как праздник этот день не воспринимаю.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Можно бутылку водки на подоконник поставить.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    lev4ik

    А какие символы могут служить отражением сегодняшнего государства? Вопрос гипотетический,как праздник этот день не воспринимаю.



    Ну как же вот, например, гениальный способ был же всё поделить.

    https://mtdata.ru/u30/photoFE70/20009450318-0/original.jpeg

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Нарисовать на окне фак штоле...

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Мапа


    Ну если только флагами СССР. Ну или предателем-алкашом Ельциным или жирным олигархом каким нибудь, рядом с дистрофиком рабочим - вот что на самом деле прославляет этот черный день календаря.



    +++

    Среди символов, которыми предлагают украшать только медведей с бутылкой водки не хватает.

    Обычно так воспринимают Россию иностранцы в голливудских фильмах. Неужели не нашлось "настоящих" символов - достижений страны?


    Рогозин на батуте :)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Выйдем на балконы и споём:

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    59 минут назад

    Рогозин на батуте :)


    Тоже вариант ))

    Или вот это

  • Мы Все

    Мы Все
    57 минут назад

    Можно галошами березки нарядить. Кроме галош мы нечего делать не может. Ой извиняюсь- совещания, планерки, съезды, там всякое чесалово мы впереди всего мира.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    53 минуты назад

    Приветствуя решение Президента Путин о поэтапном завершении газификации страны - многие граждане могут пускать из окон газы. Такой патриотический перфоманс.

  • anschutka

    anschutka
    52 минуты назад

    Можно ещё чеки и квитанции за ЖКХ выставить. Стока идей :)

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    46 секунд назад

    Мапа



    Ну если только флагами СССР. Ну или предателем-алкашом Ельциным или жирным олигархом каким нибудь, рядом с дистрофиком рабочим - вот что на самом деле прославляет этот черный день календаря.



    +++

    Среди символов, которыми предлагают украшать только медведей с бутылкой водки не хватает.

    Обычно так воспринимают Россию иностранцы в голливудских фильмах. Неужели не нашлось "настоящих" символов - достижений страны?



    Нашлось, повышение пенсионного возраста, налогов, понижение доходов, царь обнулятор, увеличение количества свечных ларьков...

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