За долги по энергоснабжению дисквалифицированы 4 руководителя предприятий ЖКХ Приамурья

За долги перед ПАО «ДЭК» 4 директора предприятий ЖКХ Амурской области привлечены к административной ответственности, в течение полугода они не смогут занимать руководящие должности. Соответствующие решения в конце мая вынес Арбитражный суд.

Они были вынесены в отношении руководителей ООО «Горный» (Зейский район), ООО «Гидросток» (Белогорск), ООО «УК "ВОСТОК» (Шимановск) и МУП «Новокиевское» (Мазановский район).

Как следует из протоколов судебных заседаний, сценарий развития событий в каждом их четырех случаев идентичный. Предприятия ЖКХ годами не рассчитывались по договорам с энергетиками и накапливали многомиллионные долги, сообщает пресс-служба «Амурэнергосбыта».

«Суд установил, что своевременные и адекватные меры для урегулирования ситуации с неплатежами руководителями вышеуказанных коммунальных организаций не предпринимались. По всем признакам, согласно нормам законодательства РФ, компании-должники следовало признать банкротами. Однако соответствующие заявления в арбитражный суд ни один из директоров не подавал, предпочитая и дальше наращивать объемы неплатежей. В 2019 году такое халатное отношение к своим должностным обязанностям территориальными органами ФНС по Амурской области было квалифицировано как административное правонарушение, предусмотренное частью 5 статьи 14.13 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

Согласно вынесенным постановлениям руководителям ООО «Горный» и ООО «Гидросток» были назначены административные наказания в виде предупреждений, остальным – штрафы в размере 5 000 рублей.

Но и после этого финансовые взаимоотношения ПАО «ДЭК» и должников существенно не изменились. Предприятия ЖКХ продолжили уклоняться от выполнения договорных обязательств и своевременных расчетов за электроэнергию. В связи с чем в начале 2020 года энергетическая компания была вновь вынуждена обратиться в амурское управление ФНС с заявлениями о наличии в действиях руководителей коммунальных организаций признаков правонарушения, предусмотренного частью 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ.

К моменту выяснения обстоятельств дел долг ООО «Горный» составлял 2,6 миллиона рублей, «Гидростока» – 1,7 миллиона рублей, «ООО «УК ВОСТОК» – 705,7 тысячи рублей, а за МУП «Новокиевское» числилась недоплата в размере 797,3 тысячи рублей. При наличии всех оснований для подачи заявлений о несостоятельности и предотвращения дальнейшего наращивания задолженностей трое руководителей повторно допустили нарушения законодательства о банкротстве.

В территориальных органах ФНС по Амурской области претензии энергетиков признали правомерными, составили соответствующие протоколы и направили дела на рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области. Последняя инстанция установила, что обвиняемые действовали умышленно, сознавали противоправность принимаемых ими решений и предвидели последствия. В связи с этим судебными органами было назначено столь серьезное наказание как дисквалификация каждого из вышеназванных лиц сроком на полгода.

Всего за период 2019 года и первое полугодие текущего года за невыполнение договорных обязательств и нарушение законодательства РФ по инициативе ПАО «ДЭК» было дисквалифицировано 7 руководителей предприятий ЖКХ. Все они внесены в Реестр дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы России.