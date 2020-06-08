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В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Фото: pixabay.com

Парламентарии от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект о введении в РФ с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», – говорится в проекте закона.

При этом устанавливается, что минимальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

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#закон #российская власть #экономика

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    10 минут назад

    За оплату в 2 бакса в час негры бы уже Омеригу сожгли. а парламентариев предложивших такое кастрировали без анестезии.

    Радует, что поцрэотично настроенные Россияне не такие.

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