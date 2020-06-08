В Амурской области на воде спасли трех человек

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ спасли людей на Чигиринском водохранилище. В беду попали парень и девушка: их гидроцикл опрокинулся. Еще один молодой человек поплыл им на помощь, но в итоге его также пришлось вызволять.

7 июня в 22:00 дежурной смене спасателей областного поисково-спасательного отряда поступил звонок о помощи. На Чигиринском водохранилище амурчане перевернулись на гидроцикле. Крики о помощи услышали отдыхающие на берегу и вызвали спасателей.

Спасатели, узнав, что операция по спасению будет проходить на воде, захватили с собой гидрокостюмы сухого типа. «Надевать гидрокостюм пришлось на ходу в машине, и когда мы подъехали к водохранилищу, я сразу же поплыл к месту происшествия, – рассказал спасатель областного ПСО Павел Рыжко. – Было очень темно, сложно понять, где находятся пострадавшие. Поэтому пришлось плыть вслепую, на еле слышные голоса, доносившиеся где-то с середины озера, примерно в 300 метрах от берега».

Проплыв какое-то количество времени, спасатель начал в темноте различать силуэты на воде. Оказалось, что двое парней и девушка держатся за перевернутый гидроцикл. Как оказалось, парень хотел прокатить подругу на гидроцикле и перевернулся. Другой молодой человек поплыл им на помощь и не смог вернуться обратно.

Первой было решено спасти девушку – она уже плохо держалась на воде и жаловалась на плохое самочувствие. На нее надели спасательный круг и начали буксировать к берегу. В это время к пострадавшим уже подплыл второй спасатель, который поделился «поплавком» с одним из парней. Плавсредство входило в комплект к гидрокостюму, представляет собой спасательный круг. Третьего амурчанина спасли отдыхающие на лодке с другой стороны водохранилища.

На берегу пострадавших уже ждали врачи скорой помощи, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.