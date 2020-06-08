Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:51 0

В Дагестане сын и отец избили краснокнижного орла (видео)

В Дагестане сын и отец избили краснокнижного орла (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Убийство краснокнижного орла сняли на видео в Дагестане. Видео, на кадрах которого двое мужчин с помощью палки расправились с редкой птицей, подняло волну негатива в Инстаграме.

На кадрах видно, как мальчик бьёт птицу палкой по голове, а хищник падает на землю и замирает. Ребёнок несколько раз подталкивает его, жертва пытается уползти, но её держит металлическая ловушка на цепи.

«Горы – это место орлов в первую очередь! Да и тем более убивать орлов в Дагестане – значит убивать свою честь и историю», – с таким обращением в МВД обратились люди, которые обнаружили данное видео.

49-летнего подозреваемого вызвали на допрос. Мужчина рассказал, что видео было снято месяц назад, когда орлы начали прилетать в его хозяйство и убивать кур. Он рассказал, что не собирался убивать птицу, лишь попросил сына слегка её оглушить и специально передал трубу ребёнку, чтобы не нанести смертельный удар.

«Мы подбежали, посмотрели, увидели орла. Умысла его убивать, причинять такую боль не было. Так как не могли по-другому его вытащить, слегка приглушили его», – рассказал мужчина правоохранителям. Мужчина также добавил, что передал трубу сыну, «чтобы самому сильно не ударить, чтобы птица не умерла».

В полиции заявили, что достоверность слов местного жителя еще предстоит проверить, сообщают «Известия».

Просмотров всего: 149

#животные #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Амурской области на воде спасли трех человек

Происшествия

Один природный пожар потушили и один локализовали в Амурской области
Происшествия 1

Жителю Свободного грозит до 10 лет колонии из-за 10 граммов наркотика
Происшествия

В Шимановске на пожаре спасли человека
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь