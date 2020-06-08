В Дагестане сын и отец избили краснокнижного орла (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Убийство краснокнижного орла сняли на видео в Дагестане. Видео, на кадрах которого двое мужчин с помощью палки расправились с редкой птицей, подняло волну негатива в Инстаграме.

На кадрах видно, как мальчик бьёт птицу палкой по голове, а хищник падает на землю и замирает. Ребёнок несколько раз подталкивает его, жертва пытается уползти, но её держит металлическая ловушка на цепи.

«Горы – это место орлов в первую очередь! Да и тем более убивать орлов в Дагестане – значит убивать свою честь и историю», – с таким обращением в МВД обратились люди, которые обнаружили данное видео.

49-летнего подозреваемого вызвали на допрос. Мужчина рассказал, что видео было снято месяц назад, когда орлы начали прилетать в его хозяйство и убивать кур. Он рассказал, что не собирался убивать птицу, лишь попросил сына слегка её оглушить и специально передал трубу ребёнку, чтобы не нанести смертельный удар.

«Мы подбежали, посмотрели, увидели орла. Умысла его убивать, причинять такую боль не было. Так как не могли по-другому его вытащить, слегка приглушили его», – рассказал мужчина правоохранителям. Мужчина также добавил, что передал трубу сыну, «чтобы самому сильно не ударить, чтобы птица не умерла».

В полиции заявили, что достоверность слов местного жителя еще предстоит проверить, сообщают «Известия».