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Школьники из Приамурья приняли участие во Всемирном конкурсе рисунков

Школьники из Приамурья приняли участие во Всемирном конкурсе рисунков
Фото: пресс-служба Амурского филиала WWF России

Амурские школьники приняли участие в международном конкурсе рисунков Всемирной премии мигрирующих рыб. Всего ребята из 32 стран подали более 5 000 заявок.

При поддержке WWF России в нем приняли участие более 100 работ из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

В начале этого года заповедники и национальные парки в бассейне Амура провели региональный этап конкурса рисунков. Организаторы хотят привлечь внимание общественности к важности и ценности сохранения мигрирующих рыб, пресноводных и морских экосистем, и свободно текущих рек.

Дети от 6 до 18 лет рисовали один из трех видов мигрирующих рыб, обитающих в бассейне Амура: кету, тайменя и осетра. Ребята старались передать их красоту и уникальность, жизнь в естественной среде обитания, продемонстрировать угрозы на пути к нересту. Итоги регионального этапа конкурса Всемирной премии мигрирующих рыб — 2020 подвели в заповедниках ко Всемирному дню воды, 22 марта, и лучшие работы — порядка 100 рисунков — были присланы в Амурский филиал WWF России, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.

Эти рисунки, поступившие со всех регионов бассейна Амура, были отправлены WWF России на международный этап конкурса Всемирной премии мигрирующих рыб-2020 — FISH MIGRATION ART AWARD–2020, который провели природоохранная организация Wildlife Forever и Всемирный фонд мигрирующих рыб — World Fish Migration Foundation.

Победители были выбраны организаторами конкурса из 5 000 рисунков, присланных из 32 стран мира. Четверо из них — ребята из России, из краев и областей, расположенных в бассейне Амура, великой реки Северо-Восточной Азии.

WWF России поздравляет с победой Тимура Сидоренко из Вилючинска, Алену Калягину из Амурска, Викторию Стовбун из Уссурийска и Татьяну Разворотневу из Биробиджана.

«Этот конкурс нашел большой отклик у людей, проживающих на берегах Амура, поскольку важность рыбы для них сложно переоценить,— комментирует координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольга Чеблукова. — Мы продолжаем обращать внимание общественности на сокращение популяций тихоокеанских лососей. В частности, в последние годы в бассейне реки Амур сложилась неблагополучная обстановка с воспроизводством летней кеты и горбуши. (…) Мы обращались в Росрыболовство, ВНИРО и его структурные подразделения с предложением запретить промышленный лов летней кеты в 2020-2021 годах в Хабаровском крае и Сахалинской области в связи с резким снижением ее численности и необеспеченностью воспроизводства. Печально, что ответственными структурами всё-таки было принято решение с 11 июня этого года открыть промышленный промысел летней кеты и горбуши на Амуре».

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#дети #конкурсы #природа

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