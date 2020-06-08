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В центре Благовещенска на полмесяца отключили горячую воду

В центре Благовещенска на полмесяца отключили горячую воду
Фото: pixabay.com

С 8 июня энергетики приступили к ремонту тепломагистрали центрального района областного центра. Специалисты проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

В связи с этим с 8 часов понедельника 8 июня 2020 года приостановлена подача горячего водоснабжения центральной части города от улицы 50-летия Октября до улицы Лазо между улицами Ленина и улицей Октябрьской. Горячее водоснабжение возобновится здесь в 20:00 19 июня, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация».

С полным графиком отключения горячей воды в Благовещенске можно ознакомиться по ссылке.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    47 минут назад

    Васек а как же с гигиеной во время пандемии?

    Или после изменения конституции руки можно не мыть?

  • Tуман

    Tуман
    43 минуты назад

    Питерский

    Васек а как же с гигиеной во время пандемии? Или после изменения конституции руки можно не мыть?



    Водонагреватель есть

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